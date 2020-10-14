Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta 5. hafta ile heyecan devam ediyor. Ligde 1922 Konyaspor ile Mamak FK, 5. haftada karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın tüm detayları haberimizde mevcut. Bu sezon ligde, 5 puanı bulunan Mamak FK, 9. sırada yer alıyor. 1922 Konyaspor ise 4 maçta toplayabildiği 3 puan ile 16. sırada yer alıyor. Peki, 1922 Konyaspor - Mamak FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

1922 KONYASPOR - MAMAK FK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu'nda oynanacak olan 1922 Konyaspor - Mamak FK maçı, bugün saat 15.00'de başlayacak. Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta 5. hafta maçı olacak olan mücadelenin hakem, Sinan Özcan. Sinan Özcan'ın yardımcılıklarını ise Sedat Yavanoğlu ve Bülent Korkmaz üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

TFF ve Misli.com'un yayın sponsorluğu anlaşmasının ardından her hafta 2. ve 3. Lig'in bazı maçları Misli.com Android ve IOS uygulamalarından yayınlanıyor. 1922 Konyaspor - Mamak FK maçı da bugün saat 15.00'de Misli.com'dan yayınlanacak.

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