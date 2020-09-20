1922 Konyaspor - Sakaryaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

TFF 2. Lig'de yeni sezon heyecanı bugün oynanacak maçlarla başlıyor. Birçok taraftarın heyecanla beklediği ve takip ettiği 2. Lig'de günün önemli maçlarından birisi 1922 Konyaspor ve Sakaryaspor arasında oynanacak. Her iki takımda sezona galibiyet alarak moralli başlamak istiyor. Peki, 1922 Konyaspor - Sakaryaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

1922 KONYASPOR - SAKARYASPOR NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta sezonun ilk maçlarından birisi 1922 Konyaspor ve Sakaryaspor arasında oynanacak. Karşılaşma, 20 Eylül Pazar (bugün) saat 15.30'da başlayacak. Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumunda oynanacak mücadeleyi, hakem Veli Karakaya yönetecek. Veli Karakaya'nın yardımcılıklarını ise Egemen Savran ve Çağrıcan Pazarcıklı üstlenecek.

HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

TFF 2. Lig Kırmızı Grup maçlarından 1922 Konyaspor - Sakaryaspor maçı, bugün saat 15.30'da başlayacak. Karşılaşmanın TFF ve Misli.com'un yayın hakları anlaşmasından dolayı Misli.com üzerinden naklen ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.

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