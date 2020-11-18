1922 Konyaspor - Turgutluspor maçı CANLI İZLE LİNKİ

1922 Konyaspor - Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden 1922 Konyaspor ve Turgutluspor, karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesi merak edilen tüm soruları haberimizde cevapladık. Bu sezon, ligde 10 maçın sonunda 14 puana ulaşan 1922 Konyaspor, 8. sırada yer alıyor. Turgutluspor ise 10 maçta topladığı 21 puanla 2. sırada bulunuyor. İşte, 1922 Konyaspor - Turgutluspor maçı canlı izle linki...

1922 KONYASPOR - TURGUTLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta 1922 Konyaspor ile Turgutluspor 11. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu'nda oynanacak olan zorlu mücadele, 18 Kasım Çarşamba günü saat 13.00'te başlayacak. Karşılaşma, koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacakken, hakem Yücel Büyük tarafından yönetilecek. Yücel Büyük'ün yardımcılıklarını ise Hasan Erdoğan ve Volkan Kaan Topal üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Bu sezon TFF ile Misli.com yayın hakları anlaşması üzerine her hafta belli başlı 2. Lig ve 3. Lig maçları Misli.com uygulamaları üzerinden canlı yayınlanıyor. 18 Kasım Çarşamba günü oynanacak olan 1922 Konyaspor - Turgutluspor maçının da Misli.com üzerinden canlı yayınlanacak.

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