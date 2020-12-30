1922 Konyaspor-Van Spor maçı CANLI İZLE LİNKİ | Misli.com canlı yayın

Misli.com 2. Lig'de heyecan sürüyor. Kırmızı Grupta oynanacak olan 1922 Konyaspor ve Van Spor maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Bu ligde 1922 Konyaspor toplamda 4 maçtır kazanamıyor. Bu ligde Van Spor deplasmanda 4 maçtır kazanıyor.

1922 Konyaspor, 17 maçta topladığı 19 puanla sıralamanın 14. basamağında yer alıyor. Van Spor, 17 maçta 34 puan topladı ve 2. sırada yer aldı. Peki, 1922 Konyaspor-Van Spor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

1922 KONYASPOR-VAN SPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Misli.com 2. Lig'in 18. haftasında 1922 Konyaspor ile Van Spor karşılaşıyor. Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadı'nda oynanacak olan zorlu mücadele, bugün saat 13.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem, Özer Özden yönetecek. Özer Özden'in yardımcılıklarını ise Mert Türk ve Yusuf Susuz üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Sezon öncesi TFF ile Misli.com arasında yapılan yayın hakları anlaşması üzerine her hafta belirli 2. Lig maçları Misli.com mobil uygulamaları üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. 1922 Konyaspor-Van Spor maçı da bu hafta Misli.com üzerinden canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı saat 13.00'de Misli.com IOS ve Android üzerinden canlı izleyebilirsiniz.

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