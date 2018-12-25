1922 Salihli Gençlik Spor Kulübü Süper Lig’de

Manisa'nın Salihli ilçesindeki 1922 Salihli Gençlik Spor Kulübü Bayan Judo Takımı, Spor Toto Judo Süper Lig'e yükseldi.

Türkiye Judo Federasyonundan düzenlenen ve Antalya Spor Salonu'nda, 7 kadın ve 9 erkek takımının katılımıyla gerçekleştirilen yükselme karşılaşmaları sona erdi. Müsabakalar sonunda Etimesgut Belediyespor ile birlikte 3'üncülüğü paylaşan 1922 Salihli Gençlik Spor Kulübü adını Spor Toto Judo Süper Ligi'ne yazdırdı.

Süper Lige yükselmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden 1922 Salihli Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Muammer Özkan, judocuları tebrik etti. Kulüp Başkanı Özkan, 16 takımın mücadele ettiği Süper Lig'de Salihli ve Manisa'yı Salihli Belediyespor Bayan Judo Takımı ile birlikte en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.

Öte yandan Spor Toto Judo Süper Ligi'nde mücadele eden ve ligi 5. sırada tamamlayan Salihli Belediyespor Bayan Judo Takımı da ligde kalmayı başardı.

Kaynak: İHA