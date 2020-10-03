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1928 Bucaspor - Belediye Derincespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 2.Lig'in 3.haftasında heyecan sürüyor. 1928 Bucaspor evinde Kocaeli temsilcisi Belediye Derincespor'u konuk edecek. Peki 1928 Bucaspor- Belediye Derincespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...

1928 Bucaspor - Belediye Derincespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 2. Lig'de futbol heyecanı 3.hafta oynanacak maçlarla sürüyor. Bu kapsamda 3.hafta maçında İzmir ekibi 1928 Bucaspor, Kocaeli temsilcisi Belediye Derincespor'u konuk edecek. Mücadele hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler 1928 Bucaspor - Belediye Derincespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? sorularının cevaplarını araştırıyorlar. Detaylar haberimizde...

1928 BUCASPOR - DERİNCE BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

TFF 2.Lig'e 2'de 2 yaparak başlayan 1928 Bucaspor, lige 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile başlayan Derince Belediyespor'u Buca Arena'da 4 Ekim Pazar günü saat 19.00'da oynanacak maçta konuk edecek. Mücadeleyi Batuhan Bayar yönetecek. Bayar'ın yardımcılıklarını Emrah Akkaya ve Samet Özkul yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Samet Tükenmez olacak.

HANGİ KANALDA?

Misli.com ve TFF arasındaki yayın hakları anlaşması neticesinde 2. Lig ve 3. Lig maçlarının bir kısmı Misli.com uygulamaları üzerinden naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor. 1928 Bucaspor - Derince Belediyespor  arasında oynanacak zorlu karşılaşma, Pazar günü saat 19.00'da Misli.com üzerinden naklen ve şifresiz izlenebilecek.

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Tayfun Altuntaş
Editör


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