1930’lar Amerika’sı Opera Sahnesi’nde

Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye konan müzikal eser "Gangster', 29 Şubat Cumartesi günü Opera Sahnesi'nde seyirci karşısına çıkacak.

Ekonomik buhranda halkın yaşadığı sıkıntıların sorumlusu olarak gördüğü bankaları soyan bir gangsterin hikayesini anlatan Gangster adlı eser, 29 Şubat tarihinde saat 20.00'de Opera Sahnesi'nde seyirci ile buluşacak. 1930'lar Amerika'sında bir halk kahramanı olarak görülen, polislerin ise halk düşmanı olarak aradığı John Dillinger'in yaşamından izler taşıyan müzikal, caz ve bing bang, tap, rock and roll, çarliston ve twist dansları ile göz doldurmaya hazırlanıyor. Libretto, reji ve koreorafisi Nilgün Bilsel Demireller, müzik düzenlemesi Bilgehan Erten, dekor tasarımı Çağda Çitkaya, kostüm tasarımı Gazal Erten ve ışık tasarımı Tahsin Çetin imzası taşıyan eserin orkestra şefi ise Sunay Muratov. Gösteri biletleri opera binası ana gişeden ya da http://www.operabale.gov.tr ve http://www.biletinial.com adreslerinden alınabilecek.

Gangster eserinin rejisör ve koreografı Nilgün Bilsel Demireller, seyirciyle buluşmaya hazırlanan eseri dans, caz orkestrası, tiyatro gibi bir müzikalde olması gereken her şeyin bir mozaiği olarak yorumladı.

Kaynak: İHA