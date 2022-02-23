1938'de vefat eden Atatürk'ün, 1939'da yaşadığını iddia etti! Kemal Kılıçdaroğlu, yaşlandığı hiç bu kadar belli etmemişti!

Kemal Kılıçdaroğlu, her yeni açıklamasında ya gafta bulunuyor, ya da tarih karıştırmaya devam ediyor. Partisinin grup toplantısında konuşma gerçekleştiren CHP lideri, Atatürk'ün 1939 yılında yaşadığı iddia ederek, "Atamız 1939 yılında zeytinle ilgili kanun çıkarıyor." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu açıklamalarıyla, "Yaşlandığını hiç bu kadar belli etmemişti" yorumlarını da beraberinde getirdi.

"KOLTUK SEVDANDAN VAZ MI GEÇSEN?"

Özellikle son dönemlerde gerçekleştirdiği konuşmalarında sürekli gaf yapan Kemal Kılıçdaroğlu, bu defa 1938'de hayatını kaybeden Atatürk'ün, 1939 yılında yaşadığını iddia etti. CHP lideri konuşmasında, "Atamız, 1939 yılında zeytinle ilgili kanun çıkarıyor. Çalışıyorlar, dışardan uzmanlar getiriyorlar zeytinleri nasıl koruruz diye. Bu zeytinle iligli yasa 1939'da çıkıyor" ifadelerini kullanması, yaşlılık belirtilerini gözler önüne serdi.

Kılıçdaroğlu'nun gafları ve karıştırdığı tarihler sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti. CHP'li Atatürk Kadını isimli bir kullanıcının ise "Koltuk sevdandan vaz mı geçsen?" yorumu dikkat çekti.