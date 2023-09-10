1943 yılındaki deprem felaketinden sonra akmaya başlayan suyu 80 yıldır köylüler koruyor

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, 1943 yılında Tosya-Ladik arasında yaşanan depremin ardından akmaya başlayan kaynak suyu, 80 yıldır köylüler tarafından korunuyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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1943 yılındaki deprem felaketinden sonra akmaya başlayan suyu 80 yıldır köylüler koruyor

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, 1943 yılında Tosya-Ladik arasında yaşanan depremin ardından akmaya başlayan kaynak suyu, 80 yıldır köylüler tarafından korunuyor. Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar, yaz mevsiminde bile soğuk akan suyla serinliyor.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Aşağı Şehirören köyü Türkmenler Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda 80 yıldır akan su, bölgeyi ziyaret eden vatandaşları serinletiyor. 1943 yılında Kastamonu'nun Tosya ilçesi ile Samsun'un Ladik ilçesi arasında yaşanan 7.2 büyüklüğündeki yıkıcı depremin ardından bir kayanın altından akmaya başlayan kaynak suyu, bölgede yaşayan köylüler tarafından 80 yıldır korunuyor. Vatandaşlar tarafından ağaçların oyulması ile yapılan çeşmeden akan su, yaz mevsiminde bile soğuk olması ile dikkat çekiyor. Bölgede bulunan şelale ve göleti görmeye elen vatandaşlar, yıllardır korunan su ile serinleme fırsatı buluyor.

"Yaz mevsiminde de kış mevsiminde de aynı soğuklukta ve seviyede akıyor"

Türkmenler Mahallesi'nde yaşayan 59 yaşındaki Erdoğan Kaya, suyun 80 yıldır hiç kesilmeden aktığını belirterek, "Bu suyun hikayesini babam bize anlatmıştı. Kargı depreminden sonra arkamızda gördüğünüz bu taşın altından çıkıyor ve o zaman ki çobanlar böyle bir sistem kuruyor. Günümüzde biz de bunu koruyoruz. Ağaçlarla bu şekilde akmasını sağlıyoruz. Yaz mevsiminde de kış mevsiminde de aynı soğuklukta ve seviyede akıyor. Yarım asırdan fazladır akıyor, hala kesilmedi. Daha önce burası bu kadar ağaçlık değildi. Hayan otlatmaya gelirdik. Burayla ilgilenmeye gelen son nesil bizdik. Biz öldükten sonra kimse ilgilenmez" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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