195 ağacı katlettiler

Balıkesir'in Gönen ilçesinde ormanlık alanda kaçak ağaç kesimi yaptıkları tespit edilen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler jandarma ekiplerini görünce kaçtı.

Fındıklı Mahallesi Bodur Mezarlığı civarında bulunan ormanlık araziden hızar seslerinin duyulması üzerine bölgeye intikal eden jandarma ekipleri, orman yolunda ilerlerken 10 plakalı bir araçla karşılaştı. Kaçak orman emvâli ürünü kestiklerinden şüphelenilen şahıslar araçlarını bırakarak orman içerisine doğru kaçtı. Bölgede yapılan incelemede 123 adet meşe ve 72 adet kayın ağacının kesilerek sterlik odun haline getirildiği tespit edildi. Gönen-Alaçam Orman İşletme Şefliği ile yapılan görüşmede bölgede izinli orman kesimi olmadığını öğrenen jandarma ekipleri, ele geçirilen kaçak orman emvali ve olay yerinde bulunan 10 plakalı aracı Gönen-Alaçam Orman İşletme Şefliği orman muhafaza memurlarına teslim etti. Olayın şüphelisi S.T. ile beraberinde bulunan şüphelileri yakalama çalışmalarına devam edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA