195 torunu olan dedeye doğum günü sürprizi

Kırıkkale'de yaşayan ve 195 torunu olan Hacı İbiş Gümüşsoy, 98. yaş günü sürprizi yaşadı. Mutlu bir aile tablosu oluşturan 98 yaşındaki dede, ilk defa doğum günü kutladı.

Kırıkkale Makine Kimya Endüstrisi Kurumundan emekli olan 4 erkek ve 5 kız babası Hacı İbiş Gümüşsoy'un tam 195 torunu var. Gümüşsoy ailesi ömründe bir defa da olsa dedelerinin doğum günü heyecanı ve mutluluğunu yaşamasını istedi. Karşıyaka Mahallesi'nde ikamet eden dedenin evinde toplanan aile, Hacı İbiş Gümüşsoy'a doğum günü 98. yaş günü dolayısıyla doğum günü sürprizi yaşattı. Alkışlarla doğum günü pastasını kesen 98 yaşındaki Gümüşsoy'a torunları pasta yedirdi. Dede Gümüşsoy, ailenin en küçük bireyini kucağına alarak mutlu gününde kucağından indirmedi. İlk defa doğum gününün 98 yıl sonra kutlandığını belirten dede Gümüşsoy, çocuklarının ve torunlarının doğum günü dolayısıyla bir araya geldiğini ve bundan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

4 erkek, 5 kız 9 çocuk babası ve 195 torun dedesi Hacı İbiş Gümüşsoy, "Oğullarım bugün 98 yaşında hep toplandı. Allah onlardan razı olsun. Hayırlı ömürler, hayırlı günler versin. Allah sıhhatler versin. Hayırlı işler versin Cenab-ı Allah. Allah bugüne de eriştirdi. Allah o yavruları da o güne eriştirsin. Allah hayırlı ömürler versin. Hayırlı günler, hayırlı sağlıklar versin" dedi.

Yaşlı dedenin 4. kuşaktan torunu Okan Acun, "Bugün 98'inci yaş gününü kutluyoruz. Bizim sayılarımıza göre 195 torunu var. Ama gurbette olan çok torunu olduğu için Kırıkkale'de olan, yakın çevrede olan torunlarıyla bir araya geldik. 98 yıllık çınarımızın doğum gününü kutlayacağız. Onun için buradayız. Kendisini seviyoruz. Bizim ulu çınarımız" şeklinde konuştu.

Dedesinin asırlık çınar olduğunu ifade eden en büyük torunu Rafet Gümüşsoy, "Dedemiz asırlık çınar. En büyük torunu da benim. Oğlandan en büyük torunu benim ve benim de torunum var. Şu an benim en küçük torunum 11 yaşında" diye konuştu.

Hacı İbiş Gümüşsoy'un en küçük kızı ise "Ben Hacı İbiş Gümüşsoy'un en küçük kızıyım. 9 kardeşiz. 9 kardeşin en küçüğü benim. Babama böyle bir doğum günü yapalım, hepimiz bir araya toplanalım dedik. Ama uzaktakiler gelemedi. Yakında olanlarımız burada. Nice yıllar istiyoruz. Biz bunu önceden yapmamız gerekiyordu ama düşünemedik" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA