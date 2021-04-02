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1954 Kelkit Belediyespor, Alanya Kestelspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 29. hafta maçında 1954 Kelkit Belediyespor, Alanya Kestelspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

1954 Kelkit Belediyespor, Alanya Kestelspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 29. hafta maçında 1954 Kelkit Belediyespor, Alanya Kestelspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. 1954 Kelkit Belediyespor ve Alanya Kestelspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 29. hafta maçında 1954 Kelkit Belediyespor sahasında Alanya Kestelspor ile 01.04.2021 15:00'da karşılaştı. Kelkit İlçe Stadı - Gümüşhane - Kelkit stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  1954 Kelkit Belediyespor - Alanya Kestelspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Kelkit İlçe Stadı - Gümüşhane - Kelkit stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi.

1954 Kelkit Belediyespor  Alanya Kestelspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Kelkit İlçe Stadı - Gümüşhane - Kelkit

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.04.2021 15:00

1954 Kelkit Belediyespor Alanya Kestelspor Maçının Hakemleri
Tolga Tugay İnan(hakem), Turhan Akbaş(1. Yardımcı Hakem), Gürcan Dönmez(2. Yardımcı Hakem), Deniz Dilşen(dördüncü Hakem)

1954 KELKİT BELEDİYESPOR1954 Kelkit Belediyespor

1954 Kelkit Belediyespor İlk 11
16. Ceyhun Demircan, 5. Hüseyin Teker, 11. Ensar Kemaloğlu, 22. Halil İbrahim Keleş, 23. Tayfun Çulha, 24. Erkan Bükülmez, 29. Enes Ocak, 61. Adem Sağlam, 80. Enescan Özdemir, 88. Oktay Gümüş, 89. Adem Kaba

Yedekler
1. Ogün Samet Nuhoğlu, 8. Hüseyin Mert Kurt, 17. Salihcan Akdeniz, 25. Caner İlyas, 27. Hayri Kıcıkoğlu, 28. Köksal Ayaydın, 77. Emre Bozatli

Teknik Sorumlu
Levent Kantarcı
 

ALANYA KESTELSPORAlanya Kestelspor

Alanya Kestelspor İlk 11
1. Hasan Sürmeli, 35. Sabutay Alper Bayülken, 29. Abdurrahman Ayhanoğlu, 88. Cevat Kuy, 45. Mert Korkmaz, 25. Buluthan Bulut, 8. Ufuk Özcan, 10. Ali Berke Timurcioğlu, 11. Talha Yünkuş, 14. Veysel Karani Ünal, 99. Batuhan Kurt

Yedekler
97. İsmail Ünal, 70. Berkay Arı, 16. Özkan Toprak, 77. Murat Sevimler, 13. Okan Şahingöz, 6. Kadir Torbacı, 90. Efe Görgülü

Teknik Sorumlu
Galip Gündoğdu

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Adıyaman 1954 SK281311435215014
2Bursa Yıldırımspor27147635204915
3Düzcespor27147640264914
468 Aksaray Belediyespor27146732184814
51954 Kelkit Bld.Spor2812972821457
652 Orduspor FK27912638243914
7Bayrampaşa27116103829399
8Siirt İl Özel İdare289811223835-16
9Alanya Kestelspor278109303134-1
10Modafen279612303333-3
11Kırıkkale Büyük Anadoluspor279612344033-6
12Bergama Belediyespor277119293332-4
13Karaköprü Belediyespor276129333730-4
14Kozan Spor FK2761110182429-6
15Sultanbeyli Bld.288515213429-13
16Silivrispor2861111233929-16
17Muğlaspor2731014213919-18

Fikstür

01.04.2021Bergama Belediyespor1-1Karaköprü Belediyespor
01.04.2021Kırıkkale Büyük Anadoluspor1-0Siirt İl Özel İdare
01.04.2021Modafen2-1Bayrampaşa
01.04.2021Muğlaspor0-0Silivrispor
01.04.2021Kozan Spor FK2-3Adıyaman 1954 SK
01.04.202168 Aksaray Belediyespor0-1Bursa Yıldırımspor
01.04.20211954 Kelkit Bld.Spor0-0Kestelspor
01.04.2021Sultanbeyli Bld.0-0Düzcespor
Tayfun Altuntaş
Editör
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