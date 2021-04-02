1954 Kelkit Belediyespor, Alanya Kestelspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 29. hafta maçında 1954 Kelkit Belediyespor, Alanya Kestelspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. 1954 Kelkit Belediyespor ve Alanya Kestelspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 29. hafta maçında 1954 Kelkit Belediyespor sahasında Alanya Kestelspor ile 01.04.2021 15:00'da karşılaştı. Kelkit İlçe Stadı - Gümüşhane - Kelkit stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki 1954 Kelkit Belediyespor - Alanya Kestelspor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Kelkit İlçe Stadı - Gümüşhane - Kelkit stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi. 1954 Kelkit Belediyespor Alanya Kestelspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Kelkit İlçe Stadı - Gümüşhane - Kelkit



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

01.04.2021 15:00



1954 Kelkit Belediyespor Alanya Kestelspor Maçının Hakemleri

Tolga Tugay İnan(hakem), Turhan Akbaş(1. Yardımcı Hakem), Gürcan Dönmez(2. Yardımcı Hakem), Deniz Dilşen(dördüncü Hakem)

1954 Kelkit Belediyespor

1954 Kelkit Belediyespor İlk 11

16. Ceyhun Demircan, 5. Hüseyin Teker, 11. Ensar Kemaloğlu, 22. Halil İbrahim Keleş, 23. Tayfun Çulha, 24. Erkan Bükülmez, 29. Enes Ocak, 61. Adem Sağlam, 80. Enescan Özdemir, 88. Oktay Gümüş, 89. Adem Kaba



Yedekler

1. Ogün Samet Nuhoğlu, 8. Hüseyin Mert Kurt, 17. Salihcan Akdeniz, 25. Caner İlyas, 27. Hayri Kıcıkoğlu, 28. Köksal Ayaydın, 77. Emre Bozatli



Teknik Sorumlu

Levent Kantarcı



Alanya Kestelspor

Alanya Kestelspor İlk 11

1. Hasan Sürmeli, 35. Sabutay Alper Bayülken, 29. Abdurrahman Ayhanoğlu, 88. Cevat Kuy, 45. Mert Korkmaz, 25. Buluthan Bulut, 8. Ufuk Özcan, 10. Ali Berke Timurcioğlu, 11. Talha Yünkuş, 14. Veysel Karani Ünal, 99. Batuhan Kurt



Yedekler

97. İsmail Ünal, 70. Berkay Arı, 16. Özkan Toprak, 77. Murat Sevimler, 13. Okan Şahingöz, 6. Kadir Torbacı, 90. Efe Görgülü



Teknik Sorumlu

Galip Gündoğdu

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Adıyaman 1954 SK 28 13 11 4 35 21 50 14 2 Bursa Yıldırımspor 27 14 7 6 35 20 49 15 3 Düzcespor 27 14 7 6 40 26 49 14 4 68 Aksaray Belediyespor 27 14 6 7 32 18 48 14 5 1954 Kelkit Bld.Spor 28 12 9 7 28 21 45 7 6 52 Orduspor FK 27 9 12 6 38 24 39 14 7 Bayrampaşa 27 11 6 10 38 29 39 9 8 Siirt İl Özel İdare 28 9 8 11 22 38 35 -16 9 Alanya Kestelspor 27 8 10 9 30 31 34 -1 10 Modafen 27 9 6 12 30 33 33 -3 11 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 27 9 6 12 34 40 33 -6 12 Bergama Belediyespor 27 7 11 9 29 33 32 -4 13 Karaköprü Belediyespor 27 6 12 9 33 37 30 -4 14 Kozan Spor FK 27 6 11 10 18 24 29 -6 15 Sultanbeyli Bld. 28 8 5 15 21 34 29 -13 16 Silivrispor 28 6 11 11 23 39 29 -16 17 Muğlaspor 27 3 10 14 21 39 19 -18

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