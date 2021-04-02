1954 Kelkit Belediyespor, Alanya Kestelspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 3. Lig 4. Grup 29. hafta maçında 1954 Kelkit Belediyespor, Alanya Kestelspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 4. Grup 29. hafta maçında 1954 Kelkit Belediyespor, Alanya Kestelspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. 1954 Kelkit Belediyespor ve Alanya Kestelspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 4. Grup'da 29. hafta maçında 1954 Kelkit Belediyespor sahasında Alanya Kestelspor ile 01.04.2021 15:00'da karşılaştı. Kelkit İlçe Stadı - Gümüşhane - Kelkit stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki 1954 Kelkit Belediyespor - Alanya Kestelspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Kelkit İlçe Stadı - Gümüşhane - Kelkit stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi.
1954 Kelkit Belediyespor Alanya Kestelspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Kelkit İlçe Stadı - Gümüşhane - Kelkit
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.04.2021 15:00
1954 Kelkit Belediyespor Alanya Kestelspor Maçının Hakemleri
Tolga Tugay İnan(hakem), Turhan Akbaş(1. Yardımcı Hakem), Gürcan Dönmez(2. Yardımcı Hakem), Deniz Dilşen(dördüncü Hakem)
1954 Kelkit Belediyespor İlk 11
16. Ceyhun Demircan, 5. Hüseyin Teker, 11. Ensar Kemaloğlu, 22. Halil İbrahim Keleş, 23. Tayfun Çulha, 24. Erkan Bükülmez, 29. Enes Ocak, 61. Adem Sağlam, 80. Enescan Özdemir, 88. Oktay Gümüş, 89. Adem Kaba
Yedekler
1. Ogün Samet Nuhoğlu, 8. Hüseyin Mert Kurt, 17. Salihcan Akdeniz, 25. Caner İlyas, 27. Hayri Kıcıkoğlu, 28. Köksal Ayaydın, 77. Emre Bozatli
Teknik Sorumlu
Levent Kantarcı
Alanya Kestelspor İlk 11
1. Hasan Sürmeli, 35. Sabutay Alper Bayülken, 29. Abdurrahman Ayhanoğlu, 88. Cevat Kuy, 45. Mert Korkmaz, 25. Buluthan Bulut, 8. Ufuk Özcan, 10. Ali Berke Timurcioğlu, 11. Talha Yünkuş, 14. Veysel Karani Ünal, 99. Batuhan Kurt
Yedekler
97. İsmail Ünal, 70. Berkay Arı, 16. Özkan Toprak, 77. Murat Sevimler, 13. Okan Şahingöz, 6. Kadir Torbacı, 90. Efe Görgülü
Teknik Sorumlu
Galip Gündoğdu
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Adıyaman 1954 SK
|28
|13
|11
|4
|35
|21
|50
|14
|2
|Bursa Yıldırımspor
|27
|14
|7
|6
|35
|20
|49
|15
|3
|Düzcespor
|27
|14
|7
|6
|40
|26
|49
|14
|4
|68 Aksaray Belediyespor
|27
|14
|6
|7
|32
|18
|48
|14
|5
|1954 Kelkit Bld.Spor
|28
|12
|9
|7
|28
|21
|45
|7
|6
|52 Orduspor FK
|27
|9
|12
|6
|38
|24
|39
|14
|7
|Bayrampaşa
|27
|11
|6
|10
|38
|29
|39
|9
|8
|Siirt İl Özel İdare
|28
|9
|8
|11
|22
|38
|35
|-16
|9
|Alanya Kestelspor
|27
|8
|10
|9
|30
|31
|34
|-1
|10
|Modafen
|27
|9
|6
|12
|30
|33
|33
|-3
|11
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|27
|9
|6
|12
|34
|40
|33
|-6
|12
|Bergama Belediyespor
|27
|7
|11
|9
|29
|33
|32
|-4
|13
|Karaköprü Belediyespor
|27
|6
|12
|9
|33
|37
|30
|-4
|14
|Kozan Spor FK
|27
|6
|11
|10
|18
|24
|29
|-6
|15
|Sultanbeyli Bld.
|28
|8
|5
|15
|21
|34
|29
|-13
|16
|Silivrispor
|28
|6
|11
|11
|23
|39
|29
|-16
|17
|Muğlaspor
|27
|3
|10
|14
|21
|39
|19
|-18
Fikstür
|01.04.2021
|Bergama Belediyespor
|1-1
|Karaköprü Belediyespor
|01.04.2021
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|1-0
|Siirt İl Özel İdare
|01.04.2021
|Modafen
|2-1
|Bayrampaşa
|01.04.2021
|Muğlaspor
|0-0
|Silivrispor
|01.04.2021
|Kozan Spor FK
|2-3
|Adıyaman 1954 SK
|01.04.2021
|68 Aksaray Belediyespor
|0-1
|Bursa Yıldırımspor
|01.04.2021
|1954 Kelkit Bld.Spor
|0-0
|Kestelspor
|01.04.2021
|Sultanbeyli Bld.
|0-0
|Düzcespor