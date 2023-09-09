Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü, ilk hazırlık maçında göz doldurdu.

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup'ta İstanbul'dan 5 takımın sonradan dahil olacağı Karadeniz Ereğli Belediye, Kozlu Belediyespor, Alaplı Belediyespor, Çilimli Belediyespor, Kaynaşlı Belediyespor, Safranbolu Spor, Geredespor ve Bartınspor bulunduğu grupta yer alan 1969 Bilecik Spor Kulübü, ilk hazırlık maçında göz doldurdu.

Yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden 1969 Bilecik Spor Kulübü, 2023-2024 futbol sezonu öncesi ilk hazırlık maçını Sakarya temsilcisi Pamukovaspor ile yaptı. Pamukova Atatürk Stadı'ndan oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. İkinci yarıya iyi başlayan 1969 Bilecik Spor Kulübü, maçın 55'inci dakikasında Halil Ayvaz'ın golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 80. dakikasında ev sahibi ekip Burak Çınar'ın golüyle durumu 1-1'e getirdi. Maç bu skorda sonuçlanırken, 1969 Bilecik Spor Kulübü ilk hazırlık maçında göz doldurdu.

Maçı Futbol Şube Sorumluları Muhammet Okur, Murat Gür ve Okan Kızmaz da izledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)