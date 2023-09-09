1969 Bilecik Spor Kulübü, ilk hazırlık maçında göz doldurdu

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü, ilk hazırlık maçında göz doldurdu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
1969 Bilecik Spor Kulübü, ilk hazırlık maçında göz doldurdu

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü, ilk hazırlık maçında göz doldurdu.

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup'ta İstanbul'dan 5 takımın sonradan dahil olacağı Karadeniz Ereğli Belediye, Kozlu Belediyespor, Alaplı Belediyespor, Çilimli Belediyespor, Kaynaşlı Belediyespor, Safranbolu Spor, Geredespor ve Bartınspor bulunduğu grupta yer alan 1969 Bilecik Spor Kulübü, ilk hazırlık maçında göz doldurdu.

Yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden 1969 Bilecik Spor Kulübü, 2023-2024 futbol sezonu öncesi ilk hazırlık maçını Sakarya temsilcisi Pamukovaspor ile yaptı. Pamukova Atatürk Stadı'ndan oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. İkinci yarıya iyi başlayan 1969 Bilecik Spor Kulübü, maçın 55'inci dakikasında Halil Ayvaz'ın golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 80. dakikasında ev sahibi ekip Burak Çınar'ın golüyle durumu 1-1'e getirdi. Maç bu skorda sonuçlanırken, 1969 Bilecik Spor Kulübü ilk hazırlık maçında göz doldurdu.

Maçı Futbol Şube Sorumluları Muhammet Okur, Murat Gür ve Okan Kızmaz da izledi.

1969 Bilecik Spor Kulübü, ilk hazırlık maçında göz doldurdu

1969 Bilecik Spor Kulübü, ilk hazırlık maçında göz doldurdu

1969 Bilecik Spor Kulübü, ilk hazırlık maçında göz doldurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Ozan Kabak: "Her şey bitmiş değil"
Ozan Kabak: "Her şey bitmiş değil"
Tour of Van Uluslararası Bisiklet Yarışı’nın Erciş etabı tamamlandı
Tour of Van Uluslararası Bisiklet Yarışı’nın Erciş etabı tamamlandı
Hüseyin Eroğlu: “Vizyonumuz Avrupa’ya oyuncu taşımak”
Hüseyin Eroğlu: “Vizyonumuz Avrupa’ya oyuncu taşımak”
Eda Erdem Dündar: "Bugün dünyanın en mutlu insanıyım"
Eda Erdem Dündar: "Bugün dünyanın en mutlu insanıyım"
Son Haberler
Ümraniye Belediyesinden toplu sünnet şöleni
Ümraniye Belediyesinden toplu sünnet şöleni
Türk askerini karşılayan 100 yıllık tarihi Türk bayrağı DEÜ’ye bağışlandı
Türk askerini karşılayan 100 yıllık tarihi Türk bayrağı DEÜ’ye bağışlandı
Gustavo Sauer: "Rizespor bu sene çok iyi takım kurdu"
Gustavo Sauer: "Rizespor bu sene çok iyi takım kurdu"
Edremit Boks Takımı Türkiye Şampiyonu oldu
Edremit Boks Takımı Türkiye Şampiyonu oldu
Bursa Büyükşehir Belediyespor deplasmanda kazandı
Bursa Büyükşehir Belediyespor deplasmanda kazandı
Fatih’te ayak tenisi turnuvası bu yıl 3. kez düzenlendi
Fatih’te ayak tenisi turnuvası bu yıl 3. kez düzenlendi
Florin Nita, Gaziantep FK’da
Florin Nita, Gaziantep FK’da
Çok Okunanlar
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Fıkra gibi dükkan! Görenler gülmeden geçemiyor! "Taze Yomurta tavuk yeni etti"
Fıkra gibi dükkan! Görenler gülmeden geçemiyor! "Taze Yomurta tavuk yeni etti"
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Ünlü oyuncu rolüne kendini fazla kaptırdı, hırsızlık yapmakla kalmadı, havalimanını bir birine kattı
Ünlü oyuncu rolüne kendini fazla kaptırdı, hırsızlık yapmakla kalmadı, havalimanını bir birine kattı
İnegöl Belediyesi Yaz Okulları’nda öğrenciler sertifikalarını aldı
İnegöl Belediyesi Yaz Okulları’nda öğrenciler sertifikalarını aldı
Barcelona yeni Messi'sini buldu! Yeni bir dünya yıldızı doğuyor! Lamine Yamal Barcelona tarihine geçti
Barcelona yeni Messi'sini buldu! Yeni bir dünya yıldızı doğuyor! Lamine Yamal Barcelona tarihine geçti
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!