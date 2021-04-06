1972'de And Dağları'nda yaşanan uçak kazasının ayrıntıları şoke etti: Hayatta kalmak için arkadaşlarımızın cesedini yedik!

İngiltere'de bir televizyon programına katılan ve 49 yıl önce düşen uçaktaki 45 yolcunun arasından sağ kalan 16 kişiden birisi olan Jose 'Coche' Luis Inciarte'nin anlattıkları, herkesi dehşete düşürdü.

1972 yılında Şili'den Arjantin'e seyahat ettiği sırada And Dağları'nda geçirilen kazanın ardından uçağın düşmesi sonucu, 72 günlük hayat mücadelesini İngiliz basınına anlartan Inciarte, kazanın ardından hayatta kalabilmek adına, kurtulan diğer arkadaşlarıyla birlikte hayatını kaybedenlerin cesetlerini yediklerini aktardı.

"HAYATTA KALMAK İÇİN BAŞKA SEÇENEK YOKTU"

Kazanın ardından hayatta kalan 16 kişiden biri olan Inciarte, arkadaşlarının cansız bedenlerini yiyebilmenin çok büyük bir enerji ve zihin çabası gerektirdiğini ancak bu acıyı artık atlatmış olduğunu belirtti. Bu konu hakkında sık sık düşündüğünü ve unutmanın mümkün olmadığını ifade eden yaşlı adam, sadece bunun artık hayatının bir parçası olmadığını söyleyerek "Bu acı bugün benimle yaşamıyor. Hayatta kalmak istiyorsan başka seçenek yoktu. Bir toplantı yaptık ve bunu yapıp yapmamayı tartıştık. Yapmamak ölmek anlamına geliyordu ve herkes yemeye karar verdi.'' şeklinde konuştu.

1993 yapımı Alive filmine de konu olan Incarte'nin hikayesi, izleyenleri şaşkına uğratırken yaşlı adam, filmde anlatılanların tamamının doğru olduğunu vurguladı.

UÇAK KAZASI

Jose 'Coche' Luis Inciarte 3 Ekim 1972 yılında Santiago'dan Montevideo'ya seyahat ettiği sırada sisle kaplı And Dağları’na çarpan Uruguay Hava Kuvvetleri'nin 571 sefer sayılı uçakta bulunan 45 yolcudan biriydi.

Amerikan futbol takımı Old Christians ile birlikte seyahat eden Inciarte kazada kurtulan 16 kişinin arasındaydı.

İnciarte ve arkadaşları hayatta kalmak için ölen arkadaşlarını yemek zorunda kaldı.