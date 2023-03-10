1989 yılından sonra doğan kadınlar dikkat! 2023 yılında ilk kez uygulanacak

2023 senesinde ilk kez yapılacak yenilikler arasında 34 yaşındaki kadınlara üniversitelerde kontenjan verilmesi oldu. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamalar üzerine 1989 doğumlu kadınlar harekete geçti.

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1989 yılından sonra doğan kadınlar dikkat! 2023 yılında ilk kez uygulanacak

YKS başvurularının başlamasıyla beraber YÖK Başkanı Erol Özvar açıklamalarda bulunurken kadınlar için daha önceden yapılmamış bir yeniliğin müjdesini verdi. Özvar, bu kapsamda yaptığı açıklamalarda 34 yaşını tamamlamış kadınlara seslendi. İşte, Özvar açıklamaları ve konu hakkında tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

EROL ÖZVAR AÇIKLAMASI

Yükseköğretim sistemi üzerinden başarılara her konuda imza atan kadınlar için müjdeli haber verilirken artık okullarda 34 yaşını tamamlamış kadınlara kontenjan verileceği duyuruldu.

''#8MartDünyaKadınlarGünü vesilesiyle duyurmak isterim ki bu yıl ilk kez devlet üniversitelerimizde merkezi yerleştirme ile 34 yaşını tamamlamış kadınlar için kontenjan sağlıyoruz'' ifadeleri kullanıldı.

YÖK açıklaması

YKS TARİHİ BELLİ OLDU 

Yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı bu sene 17-18 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşecek. Bunun üzerine başvurular bugün itibariyle başlarken 23 Mart 2023 tarihine kadar devam edeceği bilgisi verildi. Yaşanan deprem felaketinden ötürü orada ikamet edenler ise başka yerlere göç ederek o kişilerden herhangi bir ücret talep edilmeyeceği bilgisi verildi.

SINAV GİRİŞ BELGESİ

Adayların sınava giriş sağlayabilmesi için yanlarında sınav giriş belgesinin bulunması şartı aranıyor. TC kimlik numarası ve şifre ile ÖSYM internet sayfasına giriş yapılarak sınava yaklaşık 15 gün kala belgeyi çıkartmaları gerekir. 

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