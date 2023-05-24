1'i akraba 4'ü aynı aileden 5 kişilik seri infaz: Öldürüp tarlaya gömmüş

Silivri'de toprağa gömülmüş 3 ceset bulundu. Cesetlerin kayıp olarak aranan Sevgi Demirci ve iki çocuğuna ait olduğu düşünülürken, Sevgi Demirci'nin eski eşi Mücahit Polat ve onun akrabası Erdoğan Polat'ın da aynı şekilde kayıp olduğu öne sürüldü. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken cesetlerin, kaybolan kişilere ait olup olmadığı yapılan incelemelerin ardından belli olacak. Ömer Y. polisteki sorgusunda diğer iki kişinin de öldürüldüğünü itiraf ettiği öne sürüldü. Polis ekipler Çatalca ve Silivri'de belirlenen adreslerde ceset arama çalışmaları ise sürüyor.

Haberin Devamı

SON ÇEKTİĞİ FOTOĞRAF CESETLERİN GÖMÜLDÜĞÜ BÖLGEYİ TARİF ETTİ

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayıp Şahıslar Büro Amirliğine başvuran 38 yaşındaki Sevgi Demirci'nin yakınları, Sevgi Demirci ile, 20 yaşındaki oğlu Eren Polat ve 13 yaşındaki kızı Rümeysa Polat'tan 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren haber alınamadığını belirterek yardım istedi. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada Ankara'da yaşarken eşinden ayrılan ve çocukları ile birlikte İstanbul'a gelen Sevgi Demirci'nin son görüldüğü Silivri'de araştırma başlattı. Bu arada çocuklardan Eren Polat'ın bir yakınına kaybolduğu gün gönderdiği bir fotoğraf üzerinde yapılan incelemelerin ardından arama çalışmaları bir süre önce yıkılmış bir ev enkazı çevresinde yoğunlaştırıldı.

Haberin Devamı

YAPILAN OTOPSİDEN KEMİKLERİN KİMLERE AİT OLDUĞU TESPİT EDİLECEK

Silivri, Değirmenköy mevkiinde bulunan alanda yapılan kazı çalışmaları sırasında bir cesede ulaşıldı. Daha sonra aynı çukurda 3 kişiye ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemik parçaları bulundu. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından bulunan kemik parçaları Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Bulunan kemiklerin Sevgi Demirci, oğlu Eren Polat ve Rümeysa Polat'a ait olup olmadığı Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak olan incelemenin ardından belirlenecek.

EN SON GELEN İTİRAF TÜYLER ÜRPETTİ

Sevgi Demirci'nin yakınları katıldıkları bir televizyon kanalında, Demirci'nin eşinden ayrıldıktan sonra eski eşinin yeğeni olan Ünal Y. ile görüşmeye başladığını, onun cinayeti işlemiş olabileceğini iddia ettiler. Yayına katılan Ünal Y. ise Sevgi Demirci ile ilişki yaşadıklarını kabul ederken, kayıp kadının son zamanlarda Erdoğan adlı bir kişiyle görüşmeye başladığını iddia etti. Polis olayla ilgili olarak Ünal Y. ve akrabası olduğu öğrenilen Ömer Y.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Kayıp Şahıslar Büro Amirliğine getirildiler. Öte yandan ATV'de yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programına katılan ve cinayetlerden haberi olduğu halde kimsye bilgi vermediği öne sürülen bir kişi daha gözaltına alındı.

5 KİŞİLİK CİNAYETİ İTİRAFI ETTİ

Olayla ilgili Sevgi Demirci'nin eski eşi Mücahit Polat ve onun da bir akrabası Erdoğan Polat'ın da kayıp olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan Ömer Y. polisteki ifadesinde Sevgi Demirci'nin eski eşi Mücahit Polat ve onun akrabası Erdoğan Polat'ın da 3 kişilik aileden önce öldürüldüğünü itiraf ettiği belirtildi. Seri cinayete kurban gitmiş olacağı ve cesetlerinin de 3 kişinin cesedinin bulunduğu yerlere gömülmüş olabileceği değerlendiriliyor.

KAYIP 2 CESET ARANIYOR

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri elde edilen ifadeler ve ipuçları eşiğinde Çatalca ve Silivri'de belirlenen adreslerde kayıp iki kişinin cesetlerini aramaya başladı. Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda bir ipucuna rastlanmadı. Ekiplerin alandaki çalışmaları devam ediyor. Kayıp Şahıslar Büro Amirliğinde gözaltında bulunan şüphelilerin ise işlemleri devam ediyor.

Kahramanmaraş'ın Mahallesi 1500 rakımlı yeni bir bölgede inşa edildi

Protokol sonrası HDP'den ilk açıklama geldi, 'boykot, moykot yok'

Süleyman Soylu "Kökünü Kurutana Kadar Mücadeleye Devam" mesajı verdi

Kazanın görgü tanığı işçi yaşadığı dehşet dolu anları anlattı: "Dayımın vücudu parçalanmıştı"

CHP ile ilişkilerini eleştirdi HDP'ye tepki gösterdi PKK sempatizanı canıyla tehdit etti

AK Partili Kurtulmuş'tan Ümit Özdağ'ın sözlerine ilişkin açıklama: Gerçek dışıdır!

Azerbaycanlı isimden Kılıçdaroğlu'na sert tepki! "Orta Koridor" projesi gerçeği yansıtmıyor

Yeni jenerasyon Moda haftası başlıyor! Uluslararası genç tasarımcılar Antalya’da buluşuyor

Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu görüşmesine dakikalar kala şaşkınlık veren paylaşım! "İçişleri Bakanı olarak ...

Gelinini, oğlunun evinde başka bir adamla yakalayan kayınpeder çılgına döndü!

Pandemide ceza yiyenler müjde! Resmi Gazetede açıklanan karara göre Covid-19 cezaları geri ödenecek

3. kattaki evinin penceresinden feci şekilde yere çakıldı!