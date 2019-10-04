1'i engelli 3 çocuğuyla yaşayan Suriyeli anne yardım bekliyor

ADIYAMAN'da eşi tarafından terk edilen ve 1'i engelli 3 çocuğu ile komşularının kirasını ödediği evde yaşayan Suriyeli Hadice İlhüseyn (40), engelli çocuğunun okula gidebilmesi için yetkililerden yardım istediğini belirtti.

Suriye'deki iç savaş nedeniyle 5 yıl önce ülkelerinden kaçarak Adıyaman'a sığınan 1'i engelli 3 çocuk sahibi Hadice İlhüseyn'in eşi ve çocuklarının babası 4 yıl önce evi terk etti. Abdurrahman (9), Hüseyfa (7) ve engelli Lihami İlhüseyin (11) ile yalnız yaşamaya başlayan anne Hadice İlhüseyn, Musalla Mahallesi'nde tek katlı toprak evde yaşamaya başladı. Aile komşularının verdiği yiyeceklerle karınlarını doyururken, anne İlhüseyn ise engelli çocuğunun akranları gibi okula gidebilmesi için yardım beklediklerini söyledi.

'PARAMIZ YOK KOMŞULARIN YARDIMI İLE EV KİRAMIZI VERİYORUZ'

Komşularının topladığı 200 lira ile evin kirasını verdiklerini belirten 11 yaşındaki Lihami İlhüseyin,"Ben okula gitmek istiyorum, evimiz harabe durumda. Sıcak bir ev istiyoruz. Evimizde hiçbir şey yok. Yazık çok sıcak, kışın da çok soğuk oluyor. Bu yaşantımız hiç güzel değil. İki kardeşim daha var. Benle beraber 3 kardeşiz ve hiç paramız yok komşuların yardımı ile ev kiramızı veriyoruz. Babam bizi 4 yıl önce terk edip gitti başka biri ile evlendi. Annem dizlerinden rahatsız olduğu için tedavisinin dışarıda olması lazım ama maddi durumumuz yok. Eğer okula gidersem büyüdüğümde doktor olmak istiyorum. Hasta olan ilaçlarını alamayana herkese yardımcı olmak istiyorum" dedi.

'KOCAM BİZİ TERK EDİP BAŞKASI İLE EVLENDİ'

Engelli çocuğunun okula gitmesini ve yetkililerden yardım beklediğini dile getiren anne Hadice İlhüseyin ise "Çocuklarımın daha rahat kalacak bir yerde olmalarını istiyorum. Engelli olan kızımın okumasını okula gitmesini istiyorum. Evimizde hiçbir şey yok. Komşularımızın yardımları ile ayakta durmaya çalışıyoruz. Kocam bizi 4 yıl önce terk edip gitti başka biri ile evlendi. Ben de çocuklarımla ayakta durmaya çalışıyorum. Yetkililer bize yardım ederlerse seviniriz" diye konuştu.

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Kaynak: DHA