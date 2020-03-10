1'inci kattaki evinin penceresinden düşen yaşlı adam öldü

DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde, 1'inci kattaki evinin penceresinden dengesini kaybederek düşen Ülfet Şahan (85), hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında kırsal Beylerli Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilikten emekli Ülfet Şahan, iddiaya göre, 1'inci kattaki evinin penceresinden sarktığı sırada dengesini kaybedip, yaklaşık 2.5 metre yükseklikten beton zemine düştü. Bir süre geçtikten sonra eşine seslenmesine rağmen cevap alamayan Cennet Şahan (85), pencereden baktığı sırada Ülfet Şahan'ı hareketsiz yatarken buldu. Eşinin yanına koşan Cennet Şahan, komşularından yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Şahan'ın öldüğü tespit edildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. Olay yeri ev ve sokakta, parmak izi başta olmak üzere detaylı inceleme yapıldı.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Ölen Şahan'n cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Şahan'ın ölümü şüpheli bulundu. Bunun üzerine, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çalışma başlattı. Şahan'ın düştüğü pencerenin yaklaşık 20 santimetre genişliğinde olması, düştüğü noktanın evden yaklaşık 2 metre uzakta olması şüpheleri artırdı. Eve hırsız girmiş olabileceği ve Şahan'ı pencereden itmiş ya da sokakta başına sert bir cisimle vurularak öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde de duruldu. Ancak yapılan araştırmada, eve kimsenin girmediği tespit edildi. Ayrıca otopsi sonucunda ise Şahan'ın vücudunda herhangi bir darp ya da iz bulgusuna rastlanmadı. Şahan'ın pencereden düşerek başını yere çarpıp hayatını kaybettiği belirlendi.

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Kaynak: DHA