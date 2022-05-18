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  3. Ankara'da ortalık karıştı! 2.5 yaşındaki oğlunu piknik tüpü ile öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı

Ankara'da ortalık karıştı! 2.5 yaşındaki oğlunu piknik tüpü ile öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 2.5 yaşındaki oğlunu piknik tüpü ile döverek öldürdüğü iddia eden baba gözaltına alındı.

Ankara’nın Altındağ ilçesindeki Kale Mahallesi’nde bulunan 2 Sokak’ta meydana gelen olayda iddiaya göre, 6 ay önce eşinden boşanan Onur G. dün akşam saatlerinde 2.5 yaşındaki oğlunu dövdü. Oğlunun nefes almadığını fark eden baba Onur G. ve kardeşi küçük çocuğu bir hastanenin bahçesine bırakıp kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine hastane bahçesine sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen 2.5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

2.5 yaşındaki oğlunu piknik tüpü ile öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı

OLAY YERİNDEN KAÇAN BABA VE KARDEŞİ YAKALANDI

Olayın ardında kaçan baba Onur G. ve kardeşi için arama çalışmaları başlatıldı. Arama çalışmaları sonrasında Baba Onur G. ve kardeşi saklandığı yerde yakalandı. Polis ekipleri şüphelileri olayın yaşandığı yere götürüp tatbikat yaptırdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

2.5 yaşındaki oğlunu piknik tüpü ile öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı

"HASTANEYE BIRAKIP KAÇIYOR"

2.5 yaşındaki çocuğun, babası tarafından piknik tüpü ile dövüldüğünü iddia eden bir mahalle sakini, “Akşam piknik tüpü ile çocuğu dövüyor. Çocuk akşamdan sabaha kadar eve yatar halde kalıyor. Belki akşam öldü. Sabahleyin çocuğun kalbi durduğu için bunlar çocuğu hastaneye bırakıp kaçıyor. Polis onları yakalıyor” şeklinde konuştu.

2.5 yaşındaki oğlunu piknik tüpü ile öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı

(İHA)

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