2 - 6 Kasım EBA TV ders programı | Yeni haftanın EBA ders programı
Uzaktan eğitim tüm hızıyla devam ediyor. Milyonlarca öğrencinin katılım sağladığı Eğitim Bilişim Ağı (EBA) TV'nin yeni ders programı belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan EBA TV'nin yeni haftada ders programı yayımlandı. İşte 2 - 6 Kasım EBA TV ders programı ...
2 - 6 Kasım EBA TV ders programı belli oldu. Mill Eğitim Bakanlığı 2-6 Kasım 2020 arası haftalık ders programını yayımladı. Dersleri izlemek veya tekrar derslerini kaçırmak istemeyen öğrenciler için haftanın yeni ders programına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 2 - 6 Kasım EBA TV ders programı...
2 - 6 KASIM EBA TV İLKOKUL DERS PROGRAMI
2 - 6 KASIM EBA TV ORTAOKUL DERS PROGRAMI
2 - 6 KASIM EBA TV LİSE DERS PROGRAMI
EBA TV CANLI YAYIN GİRİŞ EKRANI
EBA TV canlı ders izleyebilmek için aşağıdaki linke tıklayıp sınıfınızı seçebilirsiniz.
EBA TV CANLI DERS İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TRT EBA frekans bilgileri|EBA TV frekans ayarlama nasıl yapılır?