2 - 6 Kasım EBA TV ders programı | Yeni haftanın EBA ders programı

2 - 6 Kasım EBA TV ders programı belli oldu. Mill Eğitim Bakanlığı 2-6 Kasım 2020 arası haftalık ders programını yayımladı. Dersleri izlemek veya tekrar derslerini kaçırmak istemeyen öğrenciler için haftanın yeni ders programına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 2 - 6 Kasım EBA TV ders programı...

2 - 6 KASIM EBA TV İLKOKUL DERS PROGRAMI

2 - 6 KASIM EBA TV ORTAOKUL DERS PROGRAMI

2 - 6 KASIM EBA TV LİSE DERS PROGRAMI

EBA TV CANLI YAYIN GİRİŞ EKRANI

EBA TV canlı ders izleyebilmek için aşağıdaki linke tıklayıp sınıfınızı seçebilirsiniz.

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