2. Abdülhamid Han'ın hayatını anlatan 'Usta' Kosova'da

2. Abdülhamid Han'ın hayatını anlatan "Usta" isimli tiyatro oyunu Kosova'da seyircisiyle buluştu.

ya yaptığı açıklamada, oyunun Kosova topraklarında oynanmasından mutluluk duyduklarını söyledi. Dünyanın farklı coğrafyalarında sahnelenen oyun, Kosova'nın ardından Makedonya'da da seyircisiyle buluşacak. Oyunu Kosova'da görevli TİKA yetkilileri ile Kosova'da KFOR barış gücünde görevli Türk subayları da izledi. Yenilmez'in yanı sıra Tilbe Germencik ve Zülfü Demirtaş'ın da rol aldığı oyun, yaklaşık iki saat sürdü.

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DHA