2 Ağustos 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
2 Ağustos 2021 Pazar bugünün maçları futbol gündemini takip eden sporseverler tarafından takip ediliyor. Bilgi sahibi olmak isteyen sporseverler 2 Ağustos 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. İşte maç programı...
Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglere kısa bir süre kala ve Avrupa ve hazırlık maçları ile heyecan sürmeye devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 2 Ağustos 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
2 AĞUSTOS 2021 PAZAR BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
2 Ağustos 2021 Pazar bugün oynanacak maçların bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
11:00
ABD - Kanada
Tokyo 2020 Olimpiyatlari Kadınlar Yarı Final
Eurosport 2, Eurosport 5
13:00
Kura Çekimi
UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA.tv
14:00
Avustralya - İsveç
Tokyo 2020 Olimpiyatlari Kadınlar Yarı Final
Eurosport 2, Eurosport 5
14:00
Kura Çekimi
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok
15:00
Kura Çekimi
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok
17:00
Isloch Minsk - Shakhtyor Soligorsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
18:30
Inter Turku - Honka
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:30
PK 35 - Klubi 04
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV
18:30
Sepsi - Mioveni
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
18:50
Brest - Neman
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
19:00
Kauno Zalgiris - Suduva
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
19:00
Lechia Gdansk - Wisla Plock
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
20:00
AIK Stockholm - Halmstads
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
20:00
Göteborg - Norrköping
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
20:00
Sirius - Örebro
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
20:00
Jönköpings - Varnamo
İsveç Superettan
Bilyoner TV
20:00
Sundsvall - Brage
İsveç Superettan
Bilyoner TV
20:00
Sonderjyske - Nordsjaelland
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
20:00
Akhmat Grozny - Sochi
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
20:50
Gomel - BATE Borisov
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
20:50
FC Vitebsk - Zhodino
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
21:30
Dinamo Bucuresti - Ac. Clinceni
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
21:30
Deportes La Serena - Antofagasta
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
21:45
Auxerre - Grenoble
Fransa Ligue 2
Bein Sports 2, Bilyoner TV
22:00
Zeta - Sutjeska
Karadağ Prva Crnogorska Ligi
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