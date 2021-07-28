Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglere kısa bir süre kala ve Avrupa ve hazırlık maçları ile heyecan sürmeye devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 2 Ağustos 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

2 AĞUSTOS 2021 PAZAR BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2 Ağustos 2021 Pazar bugün oynanacak maçların bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

11:00

ABD - Kanada

Tokyo 2020 Olimpiyatlari Kadınlar Yarı Final

Eurosport 2, Eurosport 5



13:00

Kura Çekimi

UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA.tv



14:00

Avustralya - İsveç

Tokyo 2020 Olimpiyatlari Kadınlar Yarı Final

Eurosport 2, Eurosport 5



14:00

Kura Çekimi

UEFA Avrupa Ligi

Yayın Yok



15:00

Kura Çekimi

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok



17:00

Isloch Minsk - Shakhtyor Soligorsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



18:30

Inter Turku - Honka

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



18:30

PK 35 - Klubi 04

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



18:30

Sepsi - Mioveni

Romanya Liga 1

Bilyoner TV

18:50

Brest - Neman

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



19:00

Kauno Zalgiris - Suduva

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



19:00

Lechia Gdansk - Wisla Plock

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



20:00

AIK Stockholm - Halmstads

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



20:00

Göteborg - Norrköping

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



20:00

Sirius - Örebro

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



20:00

Jönköpings - Varnamo

İsveç Superettan

Bilyoner TV



20:00

Sundsvall - Brage

İsveç Superettan

Bilyoner TV



20:00

Sonderjyske - Nordsjaelland

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



20:00

Akhmat Grozny - Sochi

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



20:50

Gomel - BATE Borisov

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



20:50

FC Vitebsk - Zhodino

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



21:30

Dinamo Bucuresti - Ac. Clinceni

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



21:30

Deportes La Serena - Antofagasta

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV



21:45

Auxerre - Grenoble

Fransa Ligue 2

Bein Sports 2, Bilyoner TV



22:00

Zeta - Sutjeska

Karadağ Prva Crnogorska Ligi

MNE Sport Youtube

