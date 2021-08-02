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  3. 2 Ağustos 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışı | Oluversin Gari FOX TV'de

2 Ağustos 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışı | Oluversin Gari FOX TV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yerini alan FOX TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Çalar Saat ile başlayan kanal, hemen ardından Şef Akademi Doğada programının yeni bölümünü ekrana veriyor. Akşam ise mini dizi tadı veren, izleyiciyi ekrana kilitleyen Oluversin Gari ekranlara geliyor. İşte 2 Ağustos 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışı...

2 Ağustos 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışı | Oluversin Gari FOX TV'de

Fox TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 2 Ağustos 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışına yer verdik. 08:00'da Çalar Saat ekranlarda olurken 11:00'da Şef Akademi Doğada programının yeni bölümü yayınlanıyor. Akşam Oluversin Gari izleyici karşısına çıkıyor...

2 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Şef Akademi Doğada

13:45 Aşk Mantık İntikam

16:30 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Oluversin Gari

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