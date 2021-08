Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara'da heyecan dorukta. On Numara'nın bu akşamki çekilişinde büyük ikramiye 622 bin 459 TL. Bu kapsamda On Numara'nın 2 Ağustos Pazartesi günkü çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. İşte 2 Ağustos 2021 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları ve detaylar...

2 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

2 Ağustos Pazartesi günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

ON NUMARA 30 TEMMUZ 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

30 Temmuz Cuma günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar:

06 09 13 21 28 29 32 34

37 41 44 45 48 49 51 55

56 57 58 69 73 75

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen On Numara çekilişi 20.00'de yapılmaktadır. On Numara çekilişi Milli Piyango Online'dan canlı olarak izlenebilir.

Bunun dışında Milli Piyango Online'dan oynanan On Numara biletindeki numaraya isabet eden ikramiye tutarı da öğrenilebilmektedir...