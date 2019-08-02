2 Ağustos Cuma DHA Spor Gündemi

KULÜPLER BİRLİĞİ VAKFI

11.00 Kulüp temsilcileri, Kulüpler Birliği'nin Maslak ofisinde bir araya gelecek.

TRABZONSPOR

11.00 Kulübün 52'nci kuruluş yıl dönümü 15 Temmuz Hürriyet ve Şehitler Parkı'nda kutlanacak. Atatürk Anıtı'ndaki çelenk töreni ve kulübün kuruluşundan bugüne kadar emeği geçenlerin anısına yapılacak saygı duruşundan sonra etkinliklere Akyazı Stadyumu'nda devam edilecek.

13.30 Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Cemil Usta'nın hatırasına "Dozer Cemil Usta Doğa Parkı"nın açılışı yapılacak ve kulübün kuruluş yıl dönümü anısına 52 ağaç dikilecek.

BEŞİKTAŞ

20.00 Siyah-beyazlılar, Avusturya kampında Serie A takımlarından Udinese ile hazırlık maçında karşılaşacak.

FENERBAHÇE

Takım izinli.

GALATASARAY

17.30 Sarı-kırmızılılarda yeni sezon hazırlıkları devam edecek.

HAZIRLIK MAÇLARI

15.00 Schalke 04 - Aytemiz Alanyaspor

16.00 Gazişehir FK - İstanbulspor

GLORIA CUP

10.30 Gloria Cup öncesi medya toplantısı yapılacak.

VOLEYBOL

15.00 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri ilk maçında Almanya ile karşılaşacak.

DHA