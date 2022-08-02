2 Ağustos Salı hava durumu: Haftanın ikinci gününde o bölgeler yağmurla serinleyecek!

Haftanın ikinci gününde de vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren hava durumunun nasıl olacağına dair araştırmalar yapmaya başladı. 2 Ağustos Pazartesi günü hava muhalefetiyle ilgili meraklarını gidermeye çalışan vatandaşlar, sorularının yanıtlarını arıyor. İşte 2 Ağustos Salı günü hava durumu nasıl olacak? İl, il detaylar...
2 AĞUSTOS SALI HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2 Ağustos Salı günü için yayınladığı hava durumu tahmini şu şekilde:
Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Çorum, Çankırı, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Ankara'nın kuzeydoğu, Kırıkkale ve Kars'ın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın güneybatısı ve Kıyı Ege’de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ve Kıyı Ege’de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge geneli parçalı bulutlu, öğleden sonra Sakarya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge geneli parçalı bulutlu, öğleden sonra Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzeydoğu, Kırıkkale'nin kuzey ilçelerinin kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzeydoğu ilçeleri kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KONYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
YOZGAT °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölge genelinin (Sinop hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 26°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 30°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 30°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 29°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, Samsun'un doğusu ve Ordu ile öğleden sonra Çorum, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 34°C
Parçalı bulutlu
ÇORUM °C, 32°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 28°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra Ardahan çevreleri ile Kars'ın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğleden sonra bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KARS °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
VAN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Marmara ve Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.