2 Ağusutos 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı | Yabancı Sinema: İnek TRT 2'de TRT 2'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 2 Ağustos 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışına yer verdik. 07:00'da Nakkaşın Fırçası ekranda olurken 10:30'da Bizim Resmimiz ekranlarda oluyor. TRT2 ekranlarında oluyor. 21:00'da ise Yabancı Sinema: İnek TRT 2 seyircisiyle buluşuyor...

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TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. 07:00'da Nakkaşın Fırçası yayınlanırken 09:00'da Sarayın lezzetleri ekranlarda oluyor. Hemen ardından Yılmaz Erdoğan ile Öğrence yayınlanıyor. Akşam ise yabancı sinema Unutulmuş Dizeler TRT 2 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. İşte 2 Ağustos 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı... 2 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI 05:00 Film Arkası 05:30 Murat Boncuk'la Atölye 06:00 Eskici 06:30 Tarihin Ruhu 07:00 Nakkaşın Fırçası 07:30 Karalama Defteri 08:00 Sarayın Lezzetleri 08:30 Belgesel : Sayılar ( Numbers ) 09:30 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence 10:30 Bizim Resmimiz 11:00 Sinema + 11:50 Renkler 12:00 Tarihin Ruhu 12:30 Hayat Sanat - Kolaj 13:00 Bir Resim Bir Hikaye 13:30 Muasır 14:00 Kısa Bir Ara 14:15 Fotoğraflar 14:30 Kelimeler ve Şeyler 15:30 Geri Dönüşen Sanat 15:45 Ahenk 16:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar 17:00 Belgesel : Sayılar ( Numbers ) 17:45 Randevu 18:00 Hayat Sanat 18:30 Belgesel: Para 19:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri 19:30 Münih Filarmoni Orkestrası 'Bach, Çaykovski, R. Strauss, Rave' (The Odeonsplatz Concert: Münchner Philharmoniker And Valery Gergiev) 21:00 Yabancı Sinema: İnek (The Cow) 22:50 Destansı Kareler 23:00 Mim 00:00 Münih Filarmoni Orkestrası 'Bach, Çaykovski, R. Strauss, Rave' (The Odeonsplatz Concert: Münchner Philharmoniker And Valery Gergiev) trt2yayın akışıyayınakışı