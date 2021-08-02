2 Ağusutos 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı | Yabancı Sinema: İnek TRT 2'de
TRT 2'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 2 Ağustos 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışına yer verdik. 07:00'da Nakkaşın Fırçası ekranda olurken 10:30'da Bizim Resmimiz ekranlarda oluyor. TRT2 ekranlarında oluyor. 21:00'da ise Yabancı Sinema: İnek TRT 2 seyircisiyle buluşuyor...
TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. 07:00'da Nakkaşın Fırçası yayınlanırken 09:00'da Sarayın lezzetleri ekranlarda oluyor. Hemen ardından Yılmaz Erdoğan ile Öğrence yayınlanıyor. Akşam ise yabancı sinema Unutulmuş Dizeler TRT 2 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. İşte 2 Ağustos 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı...
2 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI
05:00 Film Arkası
05:30 Murat Boncuk'la Atölye
06:00 Eskici
06:30 Tarihin Ruhu
07:00 Nakkaşın Fırçası
07:30 Karalama Defteri
08:00 Sarayın Lezzetleri
08:30 Belgesel : Sayılar ( Numbers )
09:30 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence
10:30 Bizim Resmimiz
11:00 Sinema +
11:50 Renkler
12:00 Tarihin Ruhu
12:30 Hayat Sanat - Kolaj
13:00 Bir Resim Bir Hikaye
13:30 Muasır
14:00 Kısa Bir Ara
14:15 Fotoğraflar
14:30 Kelimeler ve Şeyler
15:30 Geri Dönüşen Sanat
15:45 Ahenk
16:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
17:00 Belgesel : Sayılar ( Numbers )
17:45 Randevu
18:00 Hayat Sanat
18:30 Belgesel: Para
19:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
19:30 Münih Filarmoni Orkestrası 'Bach, Çaykovski, R. Strauss, Rave' (The Odeonsplatz Concert: Münchner Philharmoniker And Valery Gergiev)
21:00 Yabancı Sinema: İnek (The Cow)
22:50 Destansı Kareler
23:00 Mim
00:00 Münih Filarmoni Orkestrası 'Bach, Çaykovski, R. Strauss, Rave' (The Odeonsplatz Concert: Münchner Philharmoniker And Valery Gergiev)