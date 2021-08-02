Oluversin Gari filmi oyuncuları kimlerdir, Nerede çekildi? Oluversin Gari filmi kadrosuÜnlü manken sessiz sedasız evlendi! Şenay Akay, Tarık Soner ile dünyaevine girdi!Milli voleybolcu Hande Baladın kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor?Hurda sesleri vatandaşı sokağa döktü! Park halindeki 10 arabaya çarpıp kaçtıMilli voleybolcu Ebrar Karakurt kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi, hangi takımda oynuyor?Azra Gülendam Haytaoğlu'yu kim öldürdü? Nasıl öldürüldü? Katil kim? Mustafa Mehmet Ayhan kimdir? Kaç yaşında?Son dakika | Antalya'da kaybolan Azra Gülendam Haytaoğlu cinayete kurban gitmiş! Tecavüze uğradı, vahşice katledildiİkimizin Sırrı dizisi ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?Milli voleybolcu Zehra Güneş dünyaca ünlü basketbolcunun dikkatini çekti! NBA yıldızı Kevin Durant takibe aldı!2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Türkiye 3-2 ROC Voleybol maçı sonucu! Millilerimiz grubu galibiyetle tamamladı
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 2 Ağusutos 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı | Yabancı Sinema: İnek TRT 2'de

2 Ağusutos 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı | Yabancı Sinema: İnek TRT 2'de

TRT 2'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 2 Ağustos 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışına yer verdik. 07:00'da Nakkaşın Fırçası ekranda olurken 10:30'da Bizim Resmimiz ekranlarda oluyor. TRT2 ekranlarında oluyor. 21:00'da ise Yabancı Sinema: İnek TRT 2 seyircisiyle buluşuyor...

2 Ağusutos 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı | Yabancı Sinema: İnek TRT 2'de

TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. 07:00'da Nakkaşın Fırçası yayınlanırken 09:00'da Sarayın lezzetleri ekranlarda oluyor. Hemen ardından Yılmaz Erdoğan ile Öğrence yayınlanıyor. Akşam ise yabancı sinema Unutulmuş Dizeler TRT 2 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. İşte 2 Ağustos 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı...

2 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:00 Film Arkası

05:30 Murat Boncuk'la Atölye

06:00 Eskici

06:30 Tarihin Ruhu

07:00 Nakkaşın Fırçası

07:30 Karalama Defteri

08:00 Sarayın Lezzetleri

08:30 Belgesel : Sayılar ( Numbers )

09:30 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence

10:30 Bizim Resmimiz

11:00 Sinema +

11:50 Renkler

12:00 Tarihin Ruhu

12:30 Hayat Sanat - Kolaj

13:00 Bir Resim Bir Hikaye

13:30 Muasır

14:00 Kısa Bir Ara

14:15 Fotoğraflar

14:30 Kelimeler ve Şeyler

15:30 Geri Dönüşen Sanat

15:45 Ahenk

16:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

17:00 Belgesel : Sayılar ( Numbers )

17:45 Randevu

18:00 Hayat Sanat

18:30 Belgesel: Para

19:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

19:30 Münih Filarmoni Orkestrası 'Bach, Çaykovski, R. Strauss, Rave' (The Odeonsplatz Concert: Münchner Philharmoniker And Valery Gergiev)

21:00 Yabancı Sinema: İnek (The Cow)

22:50 Destansı Kareler

23:00 Mim

00:00 Münih Filarmoni Orkestrası 'Bach, Çaykovski, R. Strauss, Rave' (The Odeonsplatz Concert: Münchner Philharmoniker And Valery Gergiev)

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT