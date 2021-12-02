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2 Aralık 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

Televizyon izleyicileri hangi dizilerin hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 2 Aralık 2021 Perşembe televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

2 Aralık 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 2 Aralık 2021 Perşembe  günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar.

2 Aralık 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

2 ARALIK PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

2 Aralık 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

2 ARALIK PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Baht Oyunu

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Asi

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız

2 Aralık 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?​​​​​​​

2 ARALIK PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Peköz ile Gerçepin Peşinde

16:00 En Güzel Bölüm

16:15 Kiralık Aşk

18.30 Star Haber

20:00 Benim Hayatım

2 Aralık 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?​​​​​​​

2 ARALIK PERŞEMBE FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Misafir

23:30 Aşk Mantık İntikam

2 Aralık 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

2 ARALIK PERŞEMBE TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:18 İstiklal Marşı

05:20 Belgesel: Para

05:50 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence

06:50 Belgesel: Batıya Doğru Akan Nehir

07:30 Hayat Sanat

08:00 Anjelika Akbar İle Sesler

08:30 Sarayın Lezzetleri

09:00 Bir Resim Bir Hikaye

09:30 Geri Dönüşen Sanat

09:50 Berceste

10:00 Koleksiyoner

10:30 Muasır

11:00 Anadolu Arkeolojisi

11:30 Tarihin Ruhu

12:00 Hayat Sanat

12:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ

13:00 Edebiyat Söyleşileri

14:00 Belgesel: Batıya Doğru Akan Nehir

14:45 Ne Yazıyor

15:00 Kelimeler ve Şeyler

15:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

16:00 Eşik

16:30 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

17:30 Sessizce

17:50 Türkiye Atlası

18:00 Hayat Sanat

18:30 Opera Dünyası

19:00 Sinema +

19:45 Geri Dönüşen Sanat

20:00 Karar Perdesi

21:00 Felsefe Söyleşileri

22:00 Yabancı Sinema: Mesaj (Contact)

00:30 Sinema +

01:15 Felsefe Söyleşileri

02:15 Yabancı Sinema: Mesaj (Contact)

04:45 Karar Perdesi

2 Aralık 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?​​​​​​​

2 ARALIK PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI

2 Aralık Perşembe TV8 Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Masterchef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye

2 Aralık 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

2 ARALIK PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

08:15 Bu Sabah

10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

12:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

2 Aralık 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

2 ARALIK PERŞEMBE TRT1 YAYIN AKIŞI

05:55 Şampiyon

09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:30 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

11:45 Beni Böyle Sev

14:00 Bizim Köyün Kızları

16:45 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı

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