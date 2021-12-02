2 Aralık 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Televizyon izleyicileri hangi dizilerin hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 2 Aralık 2021 Perşembe televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

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TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 2 Aralık 2021 Perşembe günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar. 2 ARALIK PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane 16:20 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Bir Zamanlar Çukurova 2 ARALIK PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI 07:00 Baht Oyunu 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Asi 13:00 Gelinim Mutfakta 15:45 Ece Üner ile Susma 18:45 Kanal D Ana Haber 20:00 Camdaki Kız ​​​​​​​ 2 ARALIK PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI 07:00 Mesut Yar ile Bugün 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:00 Serap Peköz ile Gerçepin Peşinde 16:00 En Güzel Bölüm 16:15 Kiralık Aşk 18.30 Star Haber 20:00 Benim Hayatım ​​​​​​​ 2 ARALIK PERŞEMBE FOX TV YAYIN AKIŞI 08:00 Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 13:00 En Hamarat Benim 16:00 Fulya ile Umudun Olsun 19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber 20:00 Misafir 23:30 Aşk Mantık İntikam 2 ARALIK PERŞEMBE TRT 2 YAYIN AKIŞI 05:18 İstiklal Marşı 05:20 Belgesel: Para 05:50 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence 06:50 Belgesel: Batıya Doğru Akan Nehir 07:30 Hayat Sanat 08:00 Anjelika Akbar İle Sesler 08:30 Sarayın Lezzetleri 09:00 Bir Resim Bir Hikaye 09:30 Geri Dönüşen Sanat 09:50 Berceste 10:00 Koleksiyoner 10:30 Muasır 11:00 Anadolu Arkeolojisi 11:30 Tarihin Ruhu 12:00 Hayat Sanat 12:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ 13:00 Edebiyat Söyleşileri 14:00 Belgesel: Batıya Doğru Akan Nehir 14:45 Ne Yazıyor 15:00 Kelimeler ve Şeyler 15:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri 16:00 Eşik 16:30 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta 17:30 Sessizce 17:50 Türkiye Atlası 18:00 Hayat Sanat 18:30 Opera Dünyası 19:00 Sinema + 19:45 Geri Dönüşen Sanat 20:00 Karar Perdesi 21:00 Felsefe Söyleşileri 22:00 Yabancı Sinema: Mesaj (Contact) 00:30 Sinema + 01:15 Felsefe Söyleşileri 02:15 Yabancı Sinema: Mesaj (Contact) 04:45 Karar Perdesi ​​​​​​​ 2 ARALIK PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI 2 Aralık Perşembe TV8 Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım 07:15 8'de Sağlık 08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa 11:15 Masterchef Türkiye 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20:00 Masterchef Türkiye 2 ARALIK PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI 06:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu 08:15 Bu Sabah 10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler 12:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 18:10 Senin Hayatın 18.45 SHOW Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show 2 ARALIK PERŞEMBE TRT1 YAYIN AKIŞI 05:55 Şampiyon 09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi 10:30 Tozkoparan İskender (Altyazılı) 11:45 Beni Böyle Sev 14:00 Bizim Köyün Kızları 16:45 Seksenler (Altyazılı) 19:00 Ana Haber (Canlı) 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı TV de ne vardizibugün tvde ne varAralıkBugün