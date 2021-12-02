2 Aralık 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
Televizyon izleyicileri hangi dizilerin hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 2 Aralık 2021 Perşembe televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 2 Aralık 2021 Perşembe günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar.
2 ARALIK PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
2 ARALIK PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Baht Oyunu
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Asi
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Camdaki Kız
2 ARALIK PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Peköz ile Gerçepin Peşinde
16:00 En Güzel Bölüm
16:15 Kiralık Aşk
18.30 Star Haber
20:00 Benim Hayatım
2 ARALIK PERŞEMBE FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Misafir
23:30 Aşk Mantık İntikam
2 ARALIK PERŞEMBE TRT 2 YAYIN AKIŞI
05:18 İstiklal Marşı
05:20 Belgesel: Para
05:50 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence
06:50 Belgesel: Batıya Doğru Akan Nehir
07:30 Hayat Sanat
08:00 Anjelika Akbar İle Sesler
08:30 Sarayın Lezzetleri
09:00 Bir Resim Bir Hikaye
09:30 Geri Dönüşen Sanat
09:50 Berceste
10:00 Koleksiyoner
10:30 Muasır
11:00 Anadolu Arkeolojisi
11:30 Tarihin Ruhu
12:00 Hayat Sanat
12:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ
13:00 Edebiyat Söyleşileri
14:00 Belgesel: Batıya Doğru Akan Nehir
14:45 Ne Yazıyor
15:00 Kelimeler ve Şeyler
15:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
16:00 Eşik
16:30 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta
17:30 Sessizce
17:50 Türkiye Atlası
18:00 Hayat Sanat
18:30 Opera Dünyası
19:00 Sinema +
19:45 Geri Dönüşen Sanat
20:00 Karar Perdesi
21:00 Felsefe Söyleşileri
22:00 Yabancı Sinema: Mesaj (Contact)
00:30 Sinema +
01:15 Felsefe Söyleşileri
02:15 Yabancı Sinema: Mesaj (Contact)
04:45 Karar Perdesi
2 ARALIK PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI
2 Aralık Perşembe TV8 Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 Masterchef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Masterchef Türkiye
2 ARALIK PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
08:15 Bu Sabah
10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
12:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
2 ARALIK PERŞEMBE TRT1 YAYIN AKIŞI
05:55 Şampiyon
09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:30 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
11:45 Beni Böyle Sev
14:00 Bizim Köyün Kızları
16:45 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı