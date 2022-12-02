2 Aralık 2022 Cuma günlük burç yorumları | Boğa, güzel haberler seni bekliyor, Terazi, korku ve endişelerinden arın!

SEVGİLİ KOÇ; İç huzurunuzu yakaladığınız bir gün olacak. Hayatınızda fazlalık olan ve bir fayda getirmeyen kişilere veda vaktiniz geldi. Üzülmeyin ve ne yapıcam diye düşünmeyin. Her bitişin sonunda güzel bir başlangıç vardır. Güzel günleri yaşamaya hazır olun. İş ve aşk hayatınızda hayal ettiklerinizin ötesinde günler sizi bekliyor.

SEVGİLİ BOĞA; Hayatınızda uzun zamandır devam eden bazı sorunlara karşı alacağınız tavırlar gelecek günlerinizi şekillendirecek. Siz kendinizden emin bir şekilde yürümeye devam edin. Aklınıza koyduklarınızı başarmak için önünüzde hiçbir engel yok. Derin bir nefes alın ve harekete geçin. Uzaklardan gelecek olan güzel bir haberiniz var.

SEVGİLİ İKİZLER; Neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlayamadığınız bu günlerde uzanacak bir yardım eli içinizi ferahlatacak. Her şeyin üst üte geldiği dönemlerde yalnız kalmalısınız. Olumsuz her türlü şeyden uzak durup planlarını yap. Seni senden başkası iyileştirmeyecek. Hedeflerin için doğru yolda olduğundan emin ol.

SEVGİLİ YENGEÇ; Kimsenin seni anlamadığını ya da anlamak istemediğini düşünebilirsin. Kimseye haddinden fazla değer vermemen gerekiyor. Herkesin kendi çıkarını düşündüğü bu günlerde sen de kendini düşün ve hayatını düzene koy. Elinden gelenin daha fazlasını yapmak için çaba gösterirsen hayal etmediğin kapılar sana açılacak.

SEVGİLİ ASLAN; Güzel haberlere hazır ol. Bugün kendini hiç olmadığın kadar mutlu ve huzurlu hissedeceksin. Her şeyin zamanla daha da güzelleştiğini yaşayarak şahit olacağın bu günde sürpriz bir de mesaj yolda geliyor. Kendin olduğu kadar aile içindekileri de sevindirecek ve mutlu edecek bir haber var. Sevinçli, heyecanlı günlere hazır olun.

SEVGİLİ BAŞAK; Sabahın ilk saatlerinden itibaren gergin bir şekilde başlayacağın güne iş hayatındaki bazı sorunlardan dolayı kapana kısılmış gibi hissedebilirsin. Derin bir nefes almalı ve işlerini düzene koymak için plan yapmalısın. Hiçbir şey göründüğü kadar zor ve yıpratıcı değil. Sen kendini güvenmesini bil.

SEVGİLİ TERAZİ; Kendini değersiz ve yararsız görmekten vazgeç. Gücünün farkına var ve sevdiklerini için olmazsa olmaz bir konumda olduğunu gör. Gücün ve başarını kendini ön planda tutarak göstermeli ve ona göre hareket etmelisin. Korku ve endişelerinden arın. Parasal harcamalarına ekstra dikkat etmen gereken günlerdesin.

SEVGİLİ YAY; Her şeyin bir anda son bulduğu senin de etkilendiğin olayların üzerinden günler geçtikçe bir rahatlama hissedeceksin. Kalp kırıklıkları ve tutulmayan sözlerin hayatındaki yıkıcı etkisi yerini güzel ve mutlu günlere bırakıyor. Kendini hiç olmadığın rahatlamış hissedeceksin. Aile içinde yaşanacak olan tartışmalarda sessiz kalmaya gayret göster.

SEVGİLİ AKREP; Sağlam adımlar atabileceğiniz bir süreçten geçeceksiniz. Özellikle ev ve aile hayatınızı yakından ilgilendiren konularda biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. İŞ ve aşk hayatınızda sınırlarınızı keskin bir şekilde çizmeniz gereken günlerdesiniz. Kendinizi her anlamda iyi bir şekilde ifade etmeye özen gösterin.

SEVGİLİ OĞLAK; Hayat akıp giderken siz geride kalmış olanları izliyorsunuz. Kendiniz için bir şeyler yapmalı ve hayatınızı yoluna koymalısınız. Siz kendiniz için ne kadar çaba gösterip bir şeyler yaparsanız hayatınızda o ölçüde güzelleşir. Aşk hayatınızda yeni sayfaların açılacağı bir döneme giriş yapıyorsunuz hazır olun.

SEVGİLİ KOVA; Hiçbir şeyin emek vermeden gerçekleşmeyeceğini yaşayarak öğreniyorsunuz. İş hayatınızda da aşk hayatınızda da bir şeylerin yoluna girmesini istiyorsanız kuruntularınızdan ve korkularınızdan arının. Konuşmadıkça ve adım atmadıkça ilerleyemiyorsunuz. Kendinize güvenin ve inanın, boş kuruntulara yer vermeyin.

SEVGİLİ BALIK; Sağlık sorunlarınızla mücadele içinde olacağınız bir gündesiniz. Bugünü kendinize ayırıp yalnızca dinlenmelisiniz. Aile içinde devam eden bazı problemler için rahat bir nefes aldıracak haberler geliyor. Günü güzel bir şekilde tamamlamak için uzun zamandır gerçekleştiremediğiniz şeyler için harekete geçin .