2 Aralık 2022 Cuma hava durumu: Meteorolojiden kar yağışı uyarısı! O bölgelerde yaşayanlar bugün donacak!

Günlük planlamalarını yapmış isteyen, işe, okula ya da herhangi bir yere gidecek olan vatandaşlar, günlük hava durumunu araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlamış olduğu hava durumu raporuna göre 2 Aralık 2022 Cuma günü hava durumu nasıl? İşte il il detaylar...

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2 Aralık 2022 Cuma hava durumu: Meteorolojiden kar yağışı uyarısı! O bölgelerde yaşayanlar bugün donacak!

İşe, okula veya herhangi bir planını gerçekleştirmek üzere tedbirini almak isteyen vatandaşlar "2 Aralık 2022 Cuma hava durumu" konu başlığına yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün vatandaşa uyarı üstüne uyarısı var! O bölgelerde kar yağışı görülecek, bazı bölgelerde ise sağanak yağış ve karla karışık yağmur bekleniyor. İşte 2 Aralık 2022 Cuma hava durumu...

2 Aralık 2022 Cuma hava durumu: Meteorolojiden kar yağışı uyarısı! O bölgelerde yaşayanlar bugün donacak!

2 ARALIK 2022 CUMA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre:

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Ankara, Eskişehir, Sivas, Artvin ve Van çevreleri, Antalya'nın batı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle doğu ve güneydoğu, Marmara'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını vb.) tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

2 Aralık 2022 Cuma hava durumu: Meteorolojiden kar yağışı uyarısı! O bölgelerde yaşayanlar bugün donacak!

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde bölgenin batısında kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 9°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde batı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

2 Aralık 2022 Cuma hava durumu: Meteorolojiden kar yağışı uyarısı! O bölgelerde yaşayanlar bugün donacak!

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar dışında bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya'nın batı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ankara, Eskişehir ve Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

2 Aralık 2022 Cuma hava durumu: Meteorolojiden kar yağışı uyarısı! O bölgelerde yaşayanlar bugün donacak!

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz bölge geneli, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE °C, 18°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

2 Aralık 2022 Cuma hava durumu: Meteorolojiden kar yağışı uyarısı! O bölgelerde yaşayanlar bugün donacak!

DOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AĞRI °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ERZURUM °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Doğu Karadeniz açıklarında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

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