2 Aralık ATV Yayın Akışı |Kuruluş Osman yeni bölümde ne olacak?
2 Aralık Çarşamba ATV yayın akışını sizin için haberimizde derledik. ATV gündüz kuşağında, araladığı sır perdeleriyle fenomen program "Müge Anlı ile Tatlı Sert" yer alırken, akşam sevilen dizi "Kuruluş Osman" ekranlarda olacak. İşte ATV yayın akışı...
2 Aralık Çarşamba ATV yayın akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne Müge Anlı'nın Tatlı Sert programıyla başlarken akşam ise çarşamba akşamlarının fenomen dizisi "Kuruluş Osman" ekranlarda olacak. Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 2 Aralık Çarşamba ATV yayın akışı...
ATV 2 Aralık 2020 Çarşamba Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?
"O kaleden ya zaferle döneceğiz ya da şehit olacağız."
Ağabeyi Savcı ve amcası Dündar'ı Kulucahisar Kalesi'nden kurnaz bir planla kurtaran Osman Bey, Bala Hatun'un kendisine yeni bir eş bulmasına yönündeki tavsiyesinin ardından Targun Hatun'u eş olarak alacağını ilan eder. Osman Bey tarafından küçük düşürülmenin acısını Flatyos'tan çıkaran Nikola, Yavlak Arslan'dan gelen buluşma teklifini lehine çevirmenin yollarını arar. Nikola ile barışması için yapılan teklife, hedefine Kulucahisar'ı koyan Osman Bey'in hamlesi çok farklı olacaktır.
Osman Bey, Targun Hatun'la evlenecek mi? Kulucahisar Kalesi geri alınabilecek mi? Nikola kendisini hayal kırıklığına uğratan Flatyos'a hangi görevi verecek? Bala Hatun, Targun Hatun'un sırrını çözebilecek mi? Bamsı Bey, Cerkutay'dan öğrendikleriyle ne yapacak? Osman Bey'in Targun Hatun kararı obada nasıl karşılanacak?
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NE OLDU?
Zekice bir planla kaleye girerek Nikola'yı gafil avlayan Osman Bey, Bizans'a beklemedikleri bir darbe indirir. Flatyos, Osman Bey'in bu hamlesine cevaben en iyi adamlarını toplayarak Söğüt'e saldırı düzenlemek üzere harekete geçer. İnegöl'ü ele geçirmek amacındaki Yavlak Arslan ise Osman Bey'in tüm itirazlarına rağmen zaman kazanmak için Savcı Bey ve Dündar Bey'i elçi olarak Kulucahisar'a gönderir. Bala Hatun, Osman Bey tarafından Targun Hatun'u izlemekle görevlendirilirken, Aygül, Hazal Hatun'la yüzleşmek için fırsat kollamaktadır. Osman Bey, Söğüt'e yapılacak saldırıya engel olabilecek mi? Nikola ölecek mi? Savcı Bey ve Dündar Bey'i Kulucahisar Kalesi'nde ne bekliyor? Yavlak Arslan, İnegöl Kalesi'ni almayı başarabilecek mi? Bala Hatun, Targun Hatun'un sırrını çözebilecek mi? Sağlığı kötüye giden Ertuğrul Bey'in akıbeti ne durumda?