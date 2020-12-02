2 Aralık ATV Yayın Akışı |Kuruluş Osman yeni bölümde ne olacak?

2 Aralık Çarşamba ATV yayın akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne Müge Anlı'nın Tatlı Sert programıyla başlarken akşam ise çarşamba akşamlarının fenomen dizisi "Kuruluş Osman" ekranlarda olacak. Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 2 Aralık Çarşamba ATV yayın akışı...

ATV 2 Aralık 2020 Çarşamba Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?

"O kaleden ya zaferle döneceğiz ya da şehit olacağız."

Ağabeyi Savcı ve amcası Dündar'ı Kulucahisar Kalesi'nden kurnaz bir planla kurtaran Osman Bey, Bala Hatun'un kendisine yeni bir eş bulmasına yönündeki tavsiyesinin ardından Targun Hatun'u eş olarak alacağını ilan eder. Osman Bey tarafından küçük düşürülmenin acısını Flatyos'tan çıkaran Nikola, Yavlak Arslan'dan gelen buluşma teklifini lehine çevirmenin yollarını arar. Nikola ile barışması için yapılan teklife, hedefine Kulucahisar'ı koyan Osman Bey'in hamlesi çok farklı olacaktır.

Osman Bey, Targun Hatun'la evlenecek mi? Kulucahisar Kalesi geri alınabilecek mi? Nikola kendisini hayal kırıklığına uğratan Flatyos'a hangi görevi verecek? Bala Hatun, Targun Hatun'un sırrını çözebilecek mi? Bamsı Bey, Cerkutay'dan öğrendikleriyle ne yapacak? Osman Bey'in Targun Hatun kararı obada nasıl karşılanacak?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NE OLDU?