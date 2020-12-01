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  3. 2 Aralık Çarşamba Şok Aktüel Kataloğu | ŞOK market bu hafta katalog | ŞOK acayip fırsatlar

2 Aralık Çarşamba Şok Aktüel Kataloğu | ŞOK market bu hafta katalog | ŞOK acayip fırsatlar

2 Aralık Çarşamba Şok aktüel ürünlerin yer aldığı katalog yayımlandı. Müşteriler tarafından heyecanla beklenen en kaliteli ürünlerin uygun fiyatlarla sunulduğu ŞOK markette, 2 - 8 Aralık tarihleri arasında raflarda yer alacak ürünlerin kataloğu haberimizde...

2 Aralık Çarşamba Şok Aktüel Kataloğu | ŞOK market bu hafta katalog | ŞOK acayip fırsatlar

2 Aralık Çarşamba ŞOK kataloğu, ŞOK marketin kurumsal sitesinde yayımlandı. 8 Aralık'a kadar devam edecek haftanın fırsatlarında gıdadan elektronik ürünlere, deterjandan giyim malzemelerine kadar birçok ürün, uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. İşte 2 - 8 Aralık tarihlerinde müşterilere sunulacak uygun fiyatlı ürünler...

2 ARALIK ÇARŞAMBA ŞOK AKTÜEL KATALOĞU 

ŞOK haftanın fırsatlarıŞOK haftanın fırsatları

Berna Akkaya
Editör


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