2 Aralık Çarşamba su kesintisi | İzmir, Ankara İstanbul su kesintileri | İSKİ, ASKİ, İZSU

2 Aralık Çarşamba tarihinde ülkemizin 3 metropol kenti İstanbul, İzmir ve Ankara'da yaşanacak su kesintisi bilgilerini haberimizde sizler için derledik. Vatandaşların önlem alması ve mağdur olmaması amacıyla İSKİ, ASKİ ve İZSU'nun resmi web sitelerinde yayımlanan planlı su kesintileri haberimizde...

2 ARALIK ÇARŞAMBA İSKİ SU KESİNTİSİ

İSKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiler dahilinde, İstanbul'da 2 Aralık tarihinde planlı kesinti bulunmamaktadır. İSKİ tarafından yayımlanan verilere yenisi eklendiğinde haberimiz güncellenecektir.

2 ARALIK ÇARŞAMBA ASKİ SU KESİNTİSİ

ASKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiler dahilinde, Aakara'da 2 Aralık tarihinde planlı kesinti bulunmamaktadır. ASKİ tarafından yayımlanan verilere yenisi eklendiğinde haberimiz güncellenecektir.

2 ARALIK ÇARŞAMBA İZSU SU KESİNTİSİ

İZSU'nun resmi internet sitesinde yer alan bilgiler dahilinde, İzmir'de 2 Aralık tarihinde planlı kesinti bulunmamaktadır. İZSU tarafından yayımlanan verilere yenisi eklendiğinde haberimiz güncellenecektir.