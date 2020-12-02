2 Aralık FOX TV Yayın Akışı |Zümrüdüanka son bölümde neler yaşandı?

2 Aralık Çarşamba FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi diziler var? Çarşamba akşamlarının sevilen "Zümrüdüanka" dizisinde bu hafta neler yaşanacak? Peki dizinin yeni bölümünde neler yaşayacak? FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 2 Aralık Çarşamba FOX TV yayın akışı...

FOX TV 2 Aralık 2020 Çarşamba Yayın Akışı

08.00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.45 Aşk Yeniden

14.00 Temizlik Benin İşim

16.00 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00 Zümrüdüanka

ZÜMRÜDÜANKA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Azimet ve Deniz'in birlikte attıkları ilk adım Serhat ve Zümrüt'ün arasındaki ilişkiyi etkilemeye başlamıştır. Serhat daha dikkatli hareket etmeleri gerektiğini düşünürken Zümrüt'ün bazı duyguları değişmeye başlar. Suhandan da Zümrüt'ten farklı değildir. Hamit ile yaşadıkları ve aralarına giren mesafe Suhandan'ı kötü etkiler. Demirkan Konağı'na dönmek istemeyen Suhandan'ın kafası hiç beklemediği bir konukla yaptığı konuşmadan sonra karışmaya başlayacaktır.

Hamit ise babası ve Canan'ın aksi yönde telkinlerine rağmen Suhandan'dan vazgeçmeme konusunda kararlıdır. Suhandan'ı görmek istediğindeyse karşısına hiç beklenmedik biri çıkar. Kendini yeniden Demirkan ailesine kabul ettirmeye çalışan Abbas ve Hamit'in karşılaşması bir daha asla düzelmeyecek, asla geri dönülemeyecek bir sonuç yaratacaktır. Bu olaydan sonra Demirkan ve Özgüç konaklarında hiçbir şey eskisi gibi sakin kalmayacak, iki aile büyük bir savaşa girecektir.