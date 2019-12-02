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2 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? |Gelinim Mutfakta 2 Aralık puanları

Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 2 Aralık Pazartesi Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde...

2 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? |Gelinim Mutfakta 2 Aralık puanları

Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Hülya ve gelini Aydan mutfağa hızlı başlıyorlar. Birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar! 

Kanal D Gelinim Mutfakta 2 Aralık canlı izlemek için linki tıklayınız

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN MENÜSÜ

Yelpaze Patlıcan Kebabı nasıl yapılır? Yelpaze Patlıcan Kebabı tarifiYelpaze Patlıcan Kebabı nasıl yapılır? Yelpaze Patlıcan Kebabı tarifi

KAYNANALARIN PUANLARI

Hülya Kaynana:

Aydan Gelin: 5 puan (kendi gelini)

Yağmur gelin: 1 puan

Elif Gelin:  1 puan                                          

Duygu Gelin: 2 puan

Çiğdem Kaynana:

Elif Gelin: 1 puan (kendi gelini)

Yağmur Gelin: 5  puan

Aydan gelin: 1 puan

Duygu Gelin: 2 puan

Ayten kaynana:

Yağmur Gelin: 4 Puan (kendi gelini)

Duygu gelin: 5 puan

Elif Gelin: 2 puan                                                                     

Aydan Gelin: 1 puan

Aysel Kaynana:

Duygu gelin:  (kendi gelini)

Aydan gelin:  puan

Elif gelin:  puan 

Yağmur gelin:  puan

Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelini "..."oldu Günün en düşük puanını ise  "..." aldı

***Çeyrek altını alan gelin ise "...." oldu***

 

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