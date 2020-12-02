2 Aralık Show TV Yayın Akışı |Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme son bölümde neler oldu?
Ekranların sevilen kanalı Show TV'de bugün hangi diziler var? Show TV 2 Aralık Çarşamba yayın akışını sizler için derledik. Gündüz kuşağında insanların hayatlarına dokunan program Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme yer alırken, akşam ise yerli sinema filmi seyirci ile buluşacak. İşte 2 Aralık Çarşamba yayın akışı...
2 Aralık Çarşamba Show TV yayın akışı nedir? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağının sevilen programı "Vazgeçme" Didem Arslan Yılmaz'ın sunumuyla yer alacak. Akşam ise yerli sinema filmi ekranlarda yayınlanacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 2 Aralık Çarşamba Show TV yayın akışı...
Show TV 2 Aralık 2020 Çarşamba yayın akışı
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Yeni Gelin
12:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı
22:15 Salak Milyoner
DİDEM ARSLAN YILMAZ' VAZGEÇME SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Bugüne kadar konuşulmayanları konuşan Didem Arslan Yılmaz, haberciliğinin verdiği tecrübe ile yaşananlara farklı pencerelerden bakacak; gerçeklerin peşinden koşacak, sesini duyuramayanların sesi olacak ve artık Türkiye'de hiçbir olay gizli kalmayacak. Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 77. Bölümünde; Kağan Kavas'ın kaybolduğu gün gerçekleşen telefon aramaları ekrana geldi. Kağan'ın yengesiyle 64 kez mesajlaşması ve 10 kez araması oldukça dikkat çekti.
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme hafta içi her gün saat 15.15'te canlı yayınla Show TV'de!