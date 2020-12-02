2 Aralık Show TV Yayın Akışı |Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme son bölümde neler oldu?

2 Aralık Çarşamba Show TV yayın akışı nedir? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağının sevilen programı "Vazgeçme" Didem Arslan Yılmaz'ın sunumuyla yer alacak. Akşam ise yerli sinema filmi ekranlarda yayınlanacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 2 Aralık Çarşamba Show TV yayın akışı...

Show TV 2 Aralık 2020 Çarşamba yayın akışı

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Yeni Gelin

12:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı

22:15 Salak Milyoner

DİDEM ARSLAN YILMAZ' VAZGEÇME SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Bugüne kadar konuşulmayanları konuşan Didem Arslan Yılmaz, haberciliğinin verdiği tecrübe ile yaşananlara farklı pencerelerden bakacak; gerçeklerin peşinden koşacak, sesini duyuramayanların sesi olacak ve artık Türkiye'de hiçbir olay gizli kalmayacak. Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 77. Bölümünde; Kağan Kavas'ın kaybolduğu gün gerçekleşen telefon aramaları ekrana geldi. Kağan'ın yengesiyle 64 kez mesajlaşması ve 10 kez araması oldukça dikkat çekti.

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme hafta içi her gün saat 15.15'te canlı yayınla Show TV'de!