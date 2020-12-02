2 Aralık TV8 Yayın Akışı | Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümde neler olacak?

2 Aralık Çarşamba TV8 yayın akışı nedir? Bugün TV8 ekranlarında hangi diziler var? TV8 ekranlarında çarşamba günleri gerçek bir yaşam hikayesinden uyarlanan "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisi yeni bölümüyle seyircisi ile buluşacak? Peki TV8'de bugün başka hangi program ve diziler var? İşte 2 Aralık Çarşamba TV8 yayın akışı...

TV8 2 Aralık 2020 Çarşamba Yayın Akışı

06.00 Oynat Bakalım

07.15 8'de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.30 Masterchef Türkiye

14.15 Doya Doya Moda

20.00 Doğduğun Ev Kaderindir

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜM NELER YAŞANDI?

Zeynep’in eski acıları Mehdi’nin kapısına getirdiği Bayram ile tekrar su yüzüne çıkar. Ancak Zeynep artık eski Zeynep değildir ve kendi elleriyle kurduğu hayatına sahip çıkmak için zor bir seçim yapması gerekir. Mehdi’nin Barış paranoyası arttıkça Zeynep’in hayatına müdahil olabilmek için yeni yollar bulmaya çalışır. Bu konudaki en büyük destekçisi yine Sakine olacaktır. Barış ve Nermin’in ise Mehdi konusundaki endişeleri büyür.

Mehdi’nin alacağı sürpriz karar tüm ev halkını etkileyecektir. Cemile ve Nuh yeni hayatlarına başlamaya çalışırken Müjgan da bir süre Erzurum’a gitmeyi düşünür. Bu sırada Mehdi’nin Bayram’ı kendi evine getirişi ile gerilim artar. Zeynep işi için canla başla çalışırken Bulgaristan’da görülecek davanın tarihi de gelip çatmıştır. Ancak bu durum Mehdi’nin büyüyen kıskançlığıyla baş etmesini zorlaştırır. Tüm bunlar olurken Burhan’ın atacağı adımla hiç kimsenin hayatı artık eskisi gibi olmayacaktır.

Yeni bölümüyle bu akşam 20.00'da TV8 ekranlarında yer alacak. Peki bu hafta neler yaşanacak? Bölüme dair detaylar için tanıtım videosuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...