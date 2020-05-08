2 aydır evden çıkamayan Gülter Teyze'ye sürpriz doğum günü kutlaması

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde zabıta ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 2 aydır evinden çıkamayan Gülter Adıgüzel'in 70'inci doğum gününü, pastalı sürprizle kutladı.

Alanya'da 65 yaş kısıtlaması nedeniyle 2 aydır torunuyla birlikte evden çıkamayan Gülter Adıgüzel'in Çözüm Masası aracılığıyla doğum günü olduğu bilgisini alan ekipler, sürpriz için kolları sıvadı. Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Adıgüzel'e doğum günü düzenledi. Elinde pasta ve hediyelerle zabıta ekiplerini kapıda gören Adıgüzel, kısa süreli şaşkınlığın ardından büyük sevinç yaşadı.

'BAŞKANIMIZDAN ALLAH RAZI OLSUN'

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e ve ekiplere teşekkür eden Adıgüzel, "Sizlere ne kadar teşekkür etsem az. Beni ve torunumu çok mutlu ettiniz. 2 aydır evimizden dışarı adım atamadık. Bizlere çok moral oldu. Adem başkanımızı çok seviyoruz, çok takdir ediyoruz. Başarılar diliyorum. Allah yolunuzu açık etsin" dedi.

Zabıta ekipleri, Adıgüzel ve torununa Başkan Yücel tarafından gönderilen hediyeleri de takdim etti.

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Kaynak: DHA