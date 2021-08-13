2 aylık bebeği asansöre sıkışan baba konuştu "Olan bebeğime oldu"!

Dün Tekirdağ'da iki çocuğuyla dışarı çıkmak için asansöre binen kadının bebeği asansör tavanına sıkışmıştı. 2 aylık bebek asansör ile tavan arasında kaldıktan sonra 6 metre yükseklikten boşluğa doğru düşüp hayatını kaybetmişti. Olay anında şoke olan anne, bebeğini kurtarmak için elinden geleni yapmıştı ancak, bebeğini kurtaramamıştı.

"ASANSÖRDEN DOLAYI YÖNETİM İLE DEVAMLI GÖRÜŞTÜM"

Avzem Ada bebeğin babası Faruk Karaşal, duygularını "Daha önce bir çok kez yönetimle görüştüm. Asansörde problem olduğunu bildirmeme rağmen her defasında 'bir sorun yok rahatlıkla kullanabilirsiniz' dediler. yarım saat sonra asansörde sorun çıkıyordu. Ben 10 aydır buradayım asansörle ilgili devamlı yöneticiyle görüşüyorum. Sürekli görüşmemize rağmen sesimizi duyuramadık. Bir hafta önce yine söyledim ancak sorun yine çözülmedi. Sensörler çalışmıyor. Asansör firmaları bunları bildiği halde arızaları gidermemiş. Tarafsız olsun diye başka bir asansör firması da kazadan sonra gelip baktı. Gelen firmada gerekenleri söylemiş. 'Asansörde eksiklikleriniz var' diye. Ne söyleyebilirim ki olan bebeğime oldu. Her katta bir çocuk asansöre bindiğinde eşlik ederdim bir şey olmasın diye. İnşallah bundan sonra başka canlar yanmaz, inşallah görenler, bu olaydan dersini alır. " diye ifade etti.

"SÜREKLİ UYARDIK KİMSE UĞRAŞMADI"

Apartman sakinlerinden Emrah Erat ise, "Kaza, asansörün arızalarından kaynaklanan bir durum. Defalarca uyarmamıza rağmen kimse ilgilenmedi. Olan 2 aylık bebeğe oldu. Asansör firmalarından şikayetçi olacağız. Avzem Ada'nın annesi bebeğini içeriden almadan, asansör bebek arabasıyla yukarıya çıkıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Kim sorumluysa bu durumdan şikayetçiyiz" dedi.