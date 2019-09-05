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2 ayrı patlama meydana geldi! 1 ölü, 12 yaralı

Pakistan'da peş peşe 2 farklı patlama meydana geldi. Patlamalarda 1 kişi ölürken 12 kişi yaralandı.

2 ayrı patlama meydana geldi! 1 ölü, 12 yaralı

Pakistan'da art arda 2 ayrı patlama gerçekleşti.

Patlamalarda 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise yaralandı.

YARALILAR ARASINDA POLİS VE GAZETECİLER VAR

Ketta kentindeki Kharotabad ve Khaizi bölgelerinde 2 ayrı patlama meydana geldi. Patlamalarda, aralarında 2 polis ve birkaç gazetecinin de bulunduğu 12 kişi yaralanırken; 1 kişi ise yaşamını yitirdi.

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