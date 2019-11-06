2 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te bir eve yapılan operasyonda 2 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Göllüce Mahallesi'ndeki bir evde gümrük kaçağı sigara bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler eve operasyon düzenledi. Evde arama yapan polis, 2 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirirken, 1 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA