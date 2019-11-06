2 bin 500 öğrenciden Ata’ya ziyaret   

Türkiye'nin dört bir yanından, 2 bin 500 Uğur Okulları öğrencisi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümünde, ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etti.

Anıtkabir'de Uğur Okulları Genel Müdür Nevzat Kulaberoğlu ve öğretmenlerin de hazır bulunduğu resmî törende, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıldı.

Nevzat Kulaberoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'nde kaleme aldığı yazıda şu satırlara yer verdi:

"Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önderimiz Aziz Atatürk; Cennet vatanımızın çeşitli illerinden gelen 2 binden fazla öğrencimiz ve öğretmenimizle, aziz hatıranız önünde saygıyla, sevgiyle ve minnetle eğiliyoruz. Fikri hür, vicdanı hür nesilleri yetiştirmeyi şiar edinmiş bir kurum olarak, her daim ilkelerinizin izinden gitmeye, düşüncelerinizin ve ışığınızın bekçisi olmaya devam ediyoruz. Cumhuriyetimizi ve tarihimizi yaşatacak geleceğimizin temsilcilerini yetiştirirken Millî Mücadele ruhu yolumuzu aydınlatacaktır. Bırakacağımız en büyük mirasın, ilim üreten nesiller olacağını biliyor ve her daim yolunuzu rehberimiz olarak alıyoruz. Çünkü "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.'"

Kaynak: DHA