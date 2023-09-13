2 bin 500 yıllık zar oyunu tablası bulundu

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Daskyleion Ören Yeri'nde, 2023 yılı içerisinde iki alanda kazı çalışmaları gerçekleştirildi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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2 bin 500 yıllık zar oyunu tablası bulundu

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Daskyleion Ören Yeri'nde, 2023 yılı içerisinde iki alanda kazı çalışmaları gerçekleştirildi. Daskyleion'da 2015 yılından bu yana devam eden kazılarda pek çok buluntu gün yüzüne çıkarıldı. Son olarak kazılara dahil olan Paris CNRS Enstitüsü'nden Dr. Rostyslav Oreshko, Anadolu tarihi için önemli bir keşifte bulundu. Bölgede MÖ 5. yüzyıla ait ya "Bagabazos'un zar oyunu" ya da "Bagabazos oyuncusu" yazan zar oyunu tablası keşfedildi.

Kazı Ekibi Başkanı ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaan İren, Daskyleion Ören Yeri'nde devam eden arkeolojik kazılar ile ilgili yaptığı açıklamada, "Geçen sene bulunan bir kitabe üzerinde Paris CNRS Enstitüsü'nden kazımıza gelen Dr. Rostyslav Oreshko, Anadolu tarihi için önemli bir keşifte bulunmuştur. Bulunan parçanın bir zar oyunu tahtası olduğunu göstermekte ve zar üzerinde ya "Bagabazos'un zar oyunu tablası" ya da "Bagabazos oyuncusu" yazmaktadır. Kitabe Frig alfabesi ile yazılmış olup, Bagabazos Persli bir kişidir. Eski Yunan kaynaklarında ismi Megabazos olarak telaffuz edilmektedir. MÖ 5. yüzyıla ait bu oyun tablası ilgili böyle bir arkeolojik veri Anadolu'da ilk defa Daskyleion'da keşfedilmiştir" dedi.

2023 yılı çalışmalarının iki alanda yapıldığını belirten Prof. Dr. İren, "Bu çalışmalardan ilki Pers Dönemi'ne ait "Üç Odalı Yapı" olarak adlandırılan kompleksin "A" odasında gerçekleştirilmiştir. Bu yapı kompleksinin alt tabakasında Lidya Dönemi'ne tarihlenen bir mutfak ve depolama alanı keşfedilmiştir. Bir evin mutfağı olmaktan ziyade alanın bir sarayın mutfağı olabileceğini gösteren yoğun üretime ait fırınlar, kap kacaklar, tohumlar ve hayvan kemikleri ele geçmiştir. Lidya Dönemi'ne ait yeme-içme alışkanlıklarının tespit edilmesi açısından bu alanda yürütülen kazı çalışmaları önemlidir. Dünyada kazısı devam eden tek Lidya dönemi mutfağı olmayı sürdüren yapıda çalışmalar önümüzdeki yıllarda da devam edecektir. İkinci olarak, Daskyleion'un en erken sur yapısında kazı çalışması yapılmıştır. Akrodaskyleion'un doğu eteğinde yer alan ve Frig Dönemi'ne tarihlenen bu sur duvarı, tek kule ile desteklenmektedir. Bu yılki çalışmalarda Frig surunun 3,5 metre yüksekliğinde ve 11 metre uzunluğunda korunmuş kulesi açığa çıkarılmıştır. Böylece höyüğün doğusunda kuzey-güney istikametinde uzanan surun bugüne kadar 42 metrelik bölümü gün yüzüne çıkarılmıştır. En yakın örneği Gordion Frig Dönemi şehir surunda gözlenen duvar, yerleşmeyi dışarıdan gelecek saldırılara karşı korumak amacıyla inşa edilmiştir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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