2 bin madenci alımında başvurular internetten yapılabilecek

Çalışma ve İş Kurumu Zonguldak İl Müdürü Okan Şentürk, kamuya işçi alımı sürecini değerlendirdi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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2 bin madenci alımında başvurular internetten yapılabilecek

Çalışma ve İş Kurumu Zonguldak İl Müdürü Okan Şentürk, kamuya işçi alımı sürecini değerlendirdi. Şentürk, kurum binası önünde sıra beklemeye gerek olmadan kurumsal internet sayfası üzerinden ve Alo 170 hattından başvuruların yapılabileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Nisan günü verdiği Türkiye Taşkömürü Kurumu'na 2 bin işçi alımıyla ilgili süreçte sona geliniyor. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından Türkiye Taşkömürü Kurumu da işçi alımı sürecinde çalışmalarını sürdürüyor. 2019 yılında TTK'ya işçi alımında İş-Kur binası önünde yaşanan yığılmaların tekrar yaşanmaması için Alo 170 ve İş-Kur kurumunun internet sitesinden başvurular alınabilecek.

Kamuya işçi alımıyla ilgili süreci değerlendiren İl Müdürü Okan Şentürk, "İş-Kur İl Müdürlüğü olarak 2021 yılında çıkarılan genelgemizle açık ibareler bulunmaktadır. Alım buna göre yapılacaktır. Daha önceden de yakın tarihte Gençlik Spor Bakanlığı'nın ve Sağlık Bakanlığı'nın alımları bu genelgeye göre yapılmıştır. 2019 yılında yapılan TTK'ya alımlarında kurum önünde yığılmalar olmuştu. Bu yığılmaları engelleyecek genelgemizle beraber belirtilen tarihle ilan açılan tarihe kadar kamuoyuna açıklamalar yapacağız. Vatandaşlarımızdan kurum önüne gelip mağdur olmamalarını ve geceden sıraya girmeye gerek kalmadığını teknolojiyi ve kurumun internet sayfalarını çok iyi değerlendirmelerini, ilanlarımızı da resmi sitemizden takip etmelerini istiyoruz. Kendileri hiçbir şekilde mağdur olmadan işlemleri yürütmelerine yardımcı olacağız" ifadelerine yer verdi.

"Kurumumuzun sayfasını çok iyi kullanmalarını rica ediyoruz"

TTK'ya işçi alımı sürecinde ilanın yayınlandıktan sonra beş günlük süre olacağını açıklayan Şentürk, "Bu ilan yapıldıktan sonra beş gün içerisinde ilan süresi var. Kurumun internet, e şube üzerinden yada Alo 170 üzerinden 7/24 başvurularını yapabilirler. Başvuru yapan vatandaşımız TTK alım başvurusu yapan vatandaşımız kurumumuza gelmesine herhangi bir gerek kalmamıştır. Zaten açıklamalarımızla da kendilerine belirteceğiz. Kendilerine her türlü kurum olarak personel olarak yardımcı olacağımızı ifade ediyoruz. İş-Kur E-Şube'yi çok iyi kullanmalarını kendilerine rica ediyoruz. Her türlü konuda da yardımcı olacağımızı ve açıklamalar yapacağımızı kendilerine duyuruyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, 25-29 Eylül 2023 tarihleri arasında başvuruların yapılacağını duyurmuştu.

2 bin madenci alımında başvurular internetten yapılabilecek

2 bin madenci alımında başvurular internetten yapılabilecek

2 bin madenci alımında başvurular internetten yapılabilecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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