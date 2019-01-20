2 bin öğrenci başarı belgelerini Yaşar’dan aldı

Yenimahalle'de ikamet eden ortaöğretim, lise ve mezun öğrencilere "Eğitime Destek Projesi" kapsamında kurslar açarak ücretsiz eğitim veren Yenimahalle Belediyesi, başarılı öğrencileri başarı belgesiyle ödüllendirdi.

Yenimahalle bölgesinde bulunan dezavantajlı öğrencilere tamamen ücretsiz eğitimlerin verildiği merkezlerde, öğrencilerin her konuda üst düzey eğitim almaları amaçlanıyor. Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Uygun Gençlik Merkezi, Batıkent Meydan AVM Kurs Merkezi, Karşıyaka Kurs Merkezi, Ragıp Tüzün Parkı içerisinde yer alan Yenimahalle Eğitim Merkezlerinde eğitim alan 2 bin öğrenci düzenlenen törenle başarı belgelerini Fethi Yaşar'ın elinden aldı. Öğrencilere ve velilerine hitap eden Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, "Bir ülkede eğitim ne kadar iyi veriliyorsa, genç nesil ne kadar iyi eğitiliyorsa geleceğin temelleri o kadar sağlam atılır. Geleceğimiz olan çocuklarımızı iyi eğitmemiz gerekiyor. Böylece geleceğimiz daha aydınlık olur" dedi. Yenimahalle Belediyesi olarak 10 yıldır eğitime destek verdiklerini ifade eden Yaşar, "Göreve geldiğim günden beri eğitim için Yenimahalle'de en iyisini yapmaya çalıştık. 11 kreş açtık. Okul öncesi eğitime önem verdik. Şimdi kurs merkezlerimizle öğrencilerimizin üniversite sınavlarına daha iyi şartlarda hazırlanmalarını amaçlıyoruz. Çocuklarımızın geleceğe umutla bakması için çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Yenimahalle'yi çok seviyorum"

"Tek amacımız kursa gidemeyecek durumda olan maddi imkanları yetersiz çocuklarımızın şartlarını, özel okullarda, kolejlerde eğitim alan çocuklarımızla eşitlemek" diyen Yaşar, "Yavrularımızın başarısı, ilerleyen yıllarda iyi yerlere gelmeleri, kariyer yapmaları bizleri mutlu eder" diye konuştu. Yenimahalle'yi çok sevdiğini ifade eden Yaşar, "Yenimahalle benimle büyüdü. Ben bu ilçeyi çok seviyorum. Benim sevdam memleket sevdası, benim sevdam Yenimahalle sevdası, benim sevdam insanları güzellikler içinde yaşatma sevdasıdır. 2009 yılında seçimleri kazandıktan sonra ilk yaptığım iş devlet okullarına sahip çıkmak oldu. Bu okullarda eğitim gören çocuklarında standartlarını yükseltmek için belediye olarak çok çalıştık. Bizim sorumluluğumuz olmamasına rağmen birçok okula yardımcı olduk. Okulların her türlü ihtiyaçlarını giderdik. Şimdi Yenimahalle'de bulunan tüm okullar Ankara'nın en temiz okulları olarak ön plana çıkıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA