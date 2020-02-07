2 çocuk babası restoran işletmecisi, kendisini ağaca astı

AYDIN'ın Yenipazar ilçesinde, restoran işletmecisi 2 çocuk babası Okan Ç. (41), iş yerinin bahçesinde, kendisini ağaca iple asarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 17.30 sıralarında Hükümet Mahallesi'nde meydana geldi. Restoran işletmecisi evli ve 2 çocuk babası Okan Ç., tandır hazırlamak için kuyuya gideceğini söyleyip, bahçeye çıktı. Okan Ç.'nin bir süre gelmemesi üzerine meraklanan çalışanlar, bahçeye çıktı. Çalışanlar, Okan Ç.'yi ağaca iple asılı halde hareketsiz buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Okan Ç.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Okan Ç.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Nazilli Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA