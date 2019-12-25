2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Balıkesir'de anıldı

BALIKESİR (AA) - 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 46'ncı yılında Balıkesir'de anıldı.



CHP İl Başkanlığı ve vatandaşların katılımıyla Atatürk Anıtı önünde düzenlenen anma programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Törende konuşan CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, İsmet İnönü'nün aynı zamanda bir Kuvayımilliye kahramanı olduğunu söyledi.

CHP İl Başkanı Serkan Sarı da İnönü'nün, CHP ve Türkiye tarihi için önemli bir miras olduğunu ifade etti.



Kaynak: AA