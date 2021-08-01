2 doz aşı olmuştu... Ünlü isim delta varyantına yakalandı!

ABD televizyonlarında yayınlanan tasarım ve mimari programlarının sunucusu ünlü iç mimar Genevieve Gorder, sosyal medya hesabında takipçilerine Covid-19 ile ilgili duyuru yaptı.

42 yaşındaki Gorder, Mart ayında ikinci doz corona virüsü aşısı olduğunu belirterek bitkin halde gözüken bir fotoğrafını paylaştı. Yatakta yorgun bir şekilde yatarken çekilmiş fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Gorder, Delta varyantının kendisine de bulaştığını ve 5 gündür hasta olduğunu söyledi.

Ünlü sunucu ve iç mimar, sağlık durumunun gün geçtikçe daha iyiye gittiğini söyledi.

Mart ayında ikinci Pfizer/BioNTech aşısı olduğunu belirten Gorder, “Astımı olan bir çocuk olduğum ve bağışıklığı düşük bir yetişkin olarak yaşamımı sürdürdüğüm için Covid-19’u çok ciddiye aldım. Hatta tanıdığım herkesten daha dikkatliydim. Fakat Mart ayında iki doz aşı olmama rağmen Covid-19 bulaştı ve yataktayım” ifadelerini kullandı.

"İYİ OLACAĞIM!"

Delta varyantının zor bir hastalık olduğunun altını çizen Gorder, “Arkadaşlar size şunu söylemem gerekiyor ki Delta varyantı çok pis” dedi.

Ünlü sunucu, yazısına devam ederken “Geceleri kötü oluyor, sık sık öksürmek zorunda kalıyorum fakat şimdi daha iyiyim. Ateşim sürekli yüksek seyrediyor ve çok enerjim yok, fakat iyi olacağım” dedi. Aşı olmasının hayatını kurtardığını söyleyen Gorder, “Eğer aşı olmasaydım şu an hastanede yatıyor ya da entübe vaziyette hayata tutunuyor olabilirdim” ifadelerini ekledi.