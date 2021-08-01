5 Ağustos 2021 A101 aktüel ürünler kataloğu | Elektronikten zücaciyeye, beyaz eşyadan mobilyaya indirimli ürünler!2 doz aşı olmuştu... Ünlü isim delta varyantına yakalandı!Bakan Pakdemirli güzel haberi verdi! İşte Antalya, Mersin, Muğla'da çıkan orman yangınlarında son durum1 Ağustos 2021 A101 aktüel ürünler kataloğu | Tuvalet Kağıdında şok indirim!İstanbullular dikkat: 4 ilçede bugün sular kesilecek! Sular ne zaman gelecek 1 Ağustos Pazar? Beyoğlu, Başakşehir, Beykoz, Büyükçekmece su kesintisiOlimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un hastalığı nedir? Mete Gazoz konuşurken neden zorlanıyor?Milli sporcu Rıza Kayaalp, yarı finalde!Felç geçirdim diyerek ağladı, kuyumcu açılışına gitti! Tuğba Özay'dan şaşırtıcı davranışParkta tartışma büyüdü, silah ve sopalar havada uçuştu: 1 ölü, 3 yaralıResmi Gazete'de bugün (01.08.2021) | 1 Ağustos 2021 Resmi Gazete kararları
İstanbul30 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. 2 doz aşı olmuştu... Ünlü isim delta varyantına yakalandı!

2 doz aşı olmuştu... Ünlü isim delta varyantına yakalandı!

ABD'li ünlü iç mimar ve televizyon sunucusu olan Genevieve Gorder kişisel sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Covid-19'a yakalandığını duyurdu. 42 yaşındaki Gorder, "Mart ayında iki doz aşı oldum ama bu Delta varyantı çok fena" açıklamasını yaptı.

2 doz aşı olmuştu... Ünlü isim delta varyantına yakalandı!

ABD televizyonlarında yayınlanan tasarım ve mimari programlarının sunucusu ünlü iç mimar Genevieve Gorder, sosyal medya hesabında takipçilerine Covid-19 ile ilgili duyuru yaptı.

42 yaşındaki Gorder, Mart ayında ikinci doz corona virüsü aşısı olduğunu belirterek bitkin halde gözüken bir fotoğrafını paylaştı. Yatakta yorgun bir şekilde yatarken çekilmiş fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Gorder, Delta varyantının kendisine de bulaştığını ve 5 gündür hasta olduğunu söyledi.

2 doz aşı olmuştu... Ünlü isim delta varyantına yakalandı!

Ünlü sunucu ve iç mimar, sağlık durumunun gün geçtikçe daha iyiye gittiğini söyledi.

Mart ayında ikinci Pfizer/BioNTech aşısı olduğunu belirten Gorder, “Astımı olan bir çocuk olduğum ve bağışıklığı düşük bir yetişkin olarak yaşamımı sürdürdüğüm için Covid-19’u çok ciddiye aldım. Hatta tanıdığım herkesten daha dikkatliydim. Fakat Mart ayında iki doz aşı olmama rağmen Covid-19 bulaştı ve yataktayım” ifadelerini kullandı.

"İYİ OLACAĞIM!"

Delta varyantının zor bir hastalık olduğunun altını çizen Gorder, “Arkadaşlar size şunu söylemem gerekiyor ki Delta varyantı çok pis” dedi.

Ünlü sunucu, yazısına devam ederken “Geceleri kötü oluyor, sık sık öksürmek zorunda kalıyorum fakat şimdi daha iyiyim. Ateşim sürekli yüksek seyrediyor ve çok enerjim yok, fakat iyi olacağım” dedi. Aşı olmasının hayatını kurtardığını söyleyen Gorder, “Eğer aşı olmasaydım şu an hastanede yatıyor ya da entübe vaziyette hayata tutunuyor olabilirdim” ifadelerini ekledi.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
1
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT