2 Ekim BİM kataloğu | 57 parçalık Güral porselen yemek takımı 999 TL!
2 Ekim BİM kataloğunun yayımlanmasının ardından vatandaşlar tarafından internet mecrasında çokça bakılmaya başlandı. Mutfak eşyalarının ağırlıklı olduğu 2 Ekim BİM kataloğunu biz de sizler için araştırıp haberimizde yer verdik. İşte BİM 2 Ekim 2020 kataloğu...
Vatandaşlar tarafından beklenen BİM 2 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Birbirinden çeşitli ürünlerde indirimler sağlayan BİM 2 Ekim 2020 Aktüel ürünler kataloğuna biz de haberimizde yer verdik. İşte BİM 2 Ekim 2020 fırsatlar kataloğu...
BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?
BİM açılış saatleri 09:00 arasında farklılık göstermektedir. BİM 21:00 saatinde kapanır. 21:00 sonrasında BİM’den herhangi bir ürün satın almanız mümkün olmayacaktır. BİM, en uzun mesai saatlerine sahip olan market zinciridir. Acil ihtiyaçlarınız için günün her saatinde BİM market zincirinden alışveriş yapabilmeniz mümkün olacaktır.
BİM 2 EKİM 2020 ÜRÜNLER KATALOĞU
- Kumtel aspiratör 139 TL
- Kumtel mini fırın 159 TL
- İkili düdüklü tencere 119 TL
- Aker katmer ve gözleme saçı 119 TL
- Cam çaydanlık 99,90 TL
- Krep tavası 22,90 TL
- Doğrama bıçağı 32,90 TL
- Genel amaçlı bıçak 39,90 TL
- 6 + 1 pasta servis seti 39,90 TL
- Bardaklı başucu sürahisi 14,90 TL
- 3 katlı bambu sunum tabağı 79,90 TL
- İkili silikon kenarlı bambu kesme tahtası 42,90 TL
- Bambu standlı porselen baharatlık 69,90 TL
- Bambu baharat öğütücü 29,90 TL
- Bambu tuzluk biberlik ve peçetelik seti 49,90 TL
- Şık cam kase 29,90 TL
- Güpürlü dertsiz masa örtüsü 27,90 TL
- Kumaşlı metal ekmek sepeti 24,90 TL
- Mermer desen fırça ve spatula seti 9,95 TL
- Ahşap gövde mutfak aletleri 19,90 TL
- Paşabahçe yağlık sirkelik 17,90 TL
- Borcam dikdörtgen cam tepsi 22,90 TL
- Güral Porselen 57 parça yemek takımı 999 TL
- 8 parça çelik çaydanlık seti 299 TL
- Çelik çaydanlık 129 TL
- 30 parça çatal kaşık bıçak seti 229 TL
- 6 parça granit efektli tencere seti 199 TL
- Çelik standlı cam sunum tepsisi 249 TL
- Mermer desenli 24 parça çatal kaşık bıçak seti 129 TL
- Mermer desenli çelik çaydanlık 139 TL
- Döküm tava 159 TL
- 8 parça seramik çerezlik seti 79,90 TL
- Ahşap tepsili seramik kahvaltı seti 75 TL
- Porselen yedekli 6 kişilik fincan seti 89,90 TL
- Altın yaldızlı şerbet seti 89,90 TL
- Altılı altın yaldızlı Ayaklı su bardağı 59,90 TL
- Altılı altın yaldızlı meşrubat bardağı 39,90 TL
- Altın yaldızlı çay seti 52,90 TL
- Altılı altın yaldızlı kahve yanı su bardağı 29,90 TL
- Altılı altın yaldızlı su bardağı 39,90 TL
- 8 bölmeli çift kapaklı dolap 199 TL
- Bluetooth speaker 59,90 TL
- Polosmart taşınabilir şarj aleti 129 TL
- Işıklı şarj kablosu çeşitleri 12,90 TL
- Polosmart akım korumalı 3 USB girişli priz 49,90 TL
- Modern pera avize 79,90 TL
- Metal dikiş kutusu seti 19,90 TL
- Mermer desenli banyo seti 59,90 TL
- Katlanır masa 49,90 TL
- Kadın panço 17,90 TL
- Elbise modelli kurulama bezi 14,90 TL
- Üçlü kutulu nakışlı peçete 12,90 TL
- Metal dikiş kutusu seti 19,90 TL
- Saplı faraş fırça 8,95 TL
- Tablet mop temizlik seti 49,90 TL
- Üç boyutlu karton ev 14,90 TL
- Tek fiyat fırça çeşitleri 9,95 TL
- 120 parça oyuncak blok 39,90 TL
- Boyama ve sticker kitabı 3,75 TL
- Sürtmeli büyük oyuncak motor 14,90 TL
- Eğitici masal kitapları 1,50 TL
BİM HAKKINDA
Türkiye'nin organize perakende sektöründe pazar payı en yüksek şirket olan BİM Birleşik Mağazalar AŞ, faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlamıştır. BİM’in ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin yüksek kalite ve en uygun fiyat ile tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünde yaklaşık 750 ürün bulundururken aynı zamanda çok sayıda özel markalı ürünü de müşterilerine sunmayı hedeflemektedir. BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2019 yılında da sürdürmüştür. 2019 yılında yurt içinde beş yeni bölge merkezinin yanı sıra 766 (+29 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yıllık yüzde 12 oranında büyüme kaydeden BİM, 2019 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 7.438 (FİLE ile 7.531) mağaza sayısına ulaşmıştır. Kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin etkin maliyet yönetimi politikasıyla gelişimine devam etmektedir. BİM, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında Fas ve Mısır'da da faaliyet göstermektedir. Fas'ta 2019 yılında 55 yeni mağaza açarak toplam 497 mağazaya, ikinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da ise 2019 yılı sonunda 320 mağazaya ulaşmıştır. 2019 yılı sonu itibariyle Türkiye’nin yanı sıra Fas ve Mısır’dakilerle birlikte toplam 8.348 mağaza bulunmaktadır. BİM, sadece ciro büyüklüğü açısından değil, aynı zamanda 2019 yıl sonu itibariyle 3.611’i ofis, 4.837’si depo ve 43.317’si mağazalarda olmak üzere toplam 51.765 kişiye istihdam sağlayarak öne çıkmaktadır. 2018 verileriyle hazırlanan Capital500 araştırmasına göre de Türkiye’de en çok istihdam sağlayan şirket özelliğine sahiptir. BİM, başta müşteri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.