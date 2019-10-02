2 Ekim bugün hangi diziler var? |2 Ekim Çarşamba yayın akışı
25 Eylül Çarşamba kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova, Çarpışma,Tek Yürek, yeni bölümleri yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı
2 Ekim Çarşamba bugün hangi diziler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova,Çarpışma, Sen Anlat KaradenizTek Yürek, yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? 2 Ekim Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
2 EKİM BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 2 Ekim Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
2 Ekim Çarşamba ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Sen Anlat Karadeniz
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16.20 Esra Erol'da
19:00 Atv Ana Haber Bülteni
20:00 Sen Anlat Karadeniz
00.20 Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz
2 Ekim Çarşamba KANAL D Yayın Akışı
09:30 Müge ve Gülşen'le 2.sayfa
12:15 Gelinim Mutfakta
16.00 Yaralı Kuşlar
17:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D ana haber
20:00 Afili Aşk
00.15 Yerli Dizi
2 Ekim Çarşamba STAR TV Yayın Akışı
07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN
09:45 Kiralık Aşk
12:30 Yüksek sosyete
15:00 Benim tatlı yalanım
18:45 STAR HABER
20:00 Kuzgun
00.15 Kardeş Çocukları
2 Ekim Çarşamba SHOW TV Yayın Akışı
08:00 Kendine İyi Bak
10:00 Aşk Laftan anlamaz
12:00 Turgay Başyayla ile lezzet yolculuğu
12:45 Kuaförüm Sensin
16:00 Yeni Gelin
18:45 Show Ana haber
20:00 Düğün Dernek
22.15 Kuzey Yıldızı
2 Ekim Çarşamba FOX TV Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile yeni bir gün
12:15 Kadın
14.00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber
20:00 Mucize Doktor
23.00 The Taste Türkiye
2 Ekim Çarşamba TV8 Yayın Akışı
06:30 Günaydın Doktor / Yeni Bölüm
08:00 8'De Bugün / Canlı
09:30 Gel Yazın Konuşalım / Canlı
13:15 Ailecek Şanslıyız / Yeni Bölüm
16.00 Seda Sayan ile Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Kolaj
22.15 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
2 Ekim Çarşamba TRT 1 Yayın Akışı
06:30 Yeşil Deniz
09:05 TRT1'de bugün
09:15 Seksenler
10:30 EGE'NİN HAMSİSİ
11:45 DR.Yere bakan ile Hayatın Ritmi
13:40 Kalk Gidelim
15:40 Seksenler
17:40 Muhteşem Kraliçe
19:00 ANA HABER
20:00 Benim Adım Melek
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