2 Ekim bugün hangi diziler var? |2 Ekim Çarşamba yayın akışı

2 Ekim Çarşamba bugün hangi diziler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova,Çarpışma, Sen Anlat KaradenizTek Yürek, yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? 2 Ekim Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

2 EKİM BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 2 Ekim Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

2 Ekim Çarşamba ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Sen Anlat Karadeniz

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16.20 Esra Erol'da

19:00 Atv Ana Haber Bülteni

20:00 Sen Anlat Karadeniz

00.20 Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz

2 Ekim Çarşamba KANAL D Yayın Akışı



09:30 Müge ve Gülşen'le 2.sayfa

12:15 Gelinim Mutfakta

16.00 Yaralı Kuşlar

17:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D ana haber

20:00 Afili Aşk

00.15 Yerli Dizi

2 Ekim Çarşamba STAR TV Yayın Akışı

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09:45 Kiralık Aşk

12:30 Yüksek sosyete

15:00 Benim tatlı yalanım

18:45 STAR HABER

20:00 Kuzgun

00.15 Kardeş Çocukları

2 Ekim Çarşamba SHOW TV Yayın Akışı

08:00 Kendine İyi Bak

10:00 Aşk Laftan anlamaz

12:00 Turgay Başyayla ile lezzet yolculuğu

12:45 Kuaförüm Sensin

16:00 Yeni Gelin

18:45 Show Ana haber

20:00 Düğün Dernek

22.15 Kuzey Yıldızı

2 Ekim Çarşamba FOX TV Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile yeni bir gün

12:15 Kadın

14.00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber

20:00 Mucize Doktor

23.00 The Taste Türkiye

2 Ekim Çarşamba TV8 Yayın Akışı

06:30 Günaydın Doktor / Yeni Bölüm

08:00 8'De Bugün / Canlı

09:30 Gel Yazın Konuşalım / Canlı

13:15 Ailecek Şanslıyız / Yeni Bölüm

16.00 Seda Sayan ile Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 MasterChef Türkiye / Kolaj

22.15 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

2 Ekim Çarşamba TRT 1 Yayın Akışı

06:30 Yeşil Deniz

09:05 TRT1'de bugün

09:15 Seksenler

10:30 EGE'NİN HAMSİSİ

11:45 DR.Yere bakan ile Hayatın Ritmi

13:40 Kalk Gidelim

15:40 Seksenler

17:40 Muhteşem Kraliçe

19:00 ANA HABER

20:00 Benim Adım Melek